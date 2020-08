publié le 10/08/2020 à 09:08

Ça y est vous avez terminé la saison 2 d'Umbrella Academy ? Vous êtes sous le choc de toutes les révélations de l'épisode 10 et vous avez le cerveau qui tourne à plein régime en réfléchissant à la suite ? Ne cherchez plus, ici aussi on a des questions qui nous brûlent les lèvres. Attention, la suite contient des spoilers.

Pour sa saison 2, Umbrella Academy a fait très fort, malgré un démarrage en douceur, avant un rythme plus soutenu et l'apothéose dans les épisodes 8, 9 et 10. Le monde est sauvé des deux apocalypses, mais le retour de nos héros et héroïnes en 2019 a bouleversé la timeline. La Umbrella Academy n'existe plus, Ben est vivant et Harlan a toujours les pouvoirs de Vanya.

Alors que la saison 3 n'a pas encore été annoncée, cela laisse du temps pour réfléchir aux potentielles prochaines épreuves que devront affronter la fratrie Hargreeves. Difficile de ne pas poser des questions devant ce final jubilatoire et d'essayer de chercher des indices. Voici nos 8 questions dont nous voulons absolument les réponses.

1. Quels sont les autres changements de la timeline ?

Les voyages dans le temps de la famille Hargreeves sont loin d'être sans conséquence. Et leur départ de 1963 ne fait pas l'exception. Ils se retrouvent au domaine familial, on ne sait quand, leur père est toujours en vie, mais il a décidé de former la Sparrow Academy plutôt que la Umbrella Academy. Qu'y-a-t-il pu se passer d'autres ? Sachant que le passage de 1963 a modifié la vie d'Harlan et Sissy, Ray, ces trois personnages peuvent avoir influencé l'Histoire d'une toute autre manière. Spécialement Ray pour le Mouvement des droits civiques, comme Allison lui a raconté qu'en 2019, les Noirs sont toujours victimes des violences policières et de racisme, entre autres.

Et comme Allison a vécu une autre vie dans les années 60, elle peut très bien avoir modifié son futur et donc potentiellement ne pas rencontrer son futur mari. Sa fille Claire peut donc avoir disparu. Dave, qui s'est finalement engagé pour la guerre du Vietnam, va-t-il éviter de mourir comme Klaus lui a donné l'heure et le lieu de son décès ?

2. Où est parti Lila ?

Ritu Arya, implacable Lila dans la saison 2 d'"Umbrella Academy" Crédit : Christos Kalohoridis/Netflix

C'est l'un des meilleurs "plot twist" de la saison 2 : Lila est comme les membres de l'Umbrella Academy avec des super-pouvoirs, née le 1er octobre 1989. Arrachée à sa famille par la Directrice, Lila découvre sa véritable identité à la fin de la saison 2. Après la mort de "sa mère", elle utilise la mallette pour voyager dans le temps. Où a-t-elle pu aller ? Le soir de la mort de ses parents pour empêcher leur meurtre ? Ce qui veut dire qu'elle peut tuer la Directrice et Numéro 5 de cette époque et changer complètement le temps.

3. Qui sont les membres de la Sparrow Academy ?

Là encore, le final de la saison 2 a réservé aux fans une sacrée surprise. Ben est toujours en vie, sauf qu'il est plus jeune et plus méchant que le Ben que nous connaissions. La Umbrella Academy a été transformé en Sparrow Academy. Qui en sont les six autres membres ? Là-dessus, il n'y a pas d'hésitation : ce sont 6 des 43 enfants nés le 1er octobre 1989 (comme ceux de la Umbrella Academy), dotés de pouvoirs. Une jeune Lila pourrait d'ailleurs en faire partie, ce qui permettrait à l'héroïne de faire partie de la saison 3. Dans tous les cas, si Reginald a choisi d'autres enfants pour sa super-team, que sont devenus nos héros et héroïnes dans ce futur alternatif ? Le voyage dans le temps est une porte ouverte à toutes les questions !

Dans une interview pour le média américain Forbes, Gerard Way, l'auteur et le co-créateur des comics Umbrella Academy a expliqué que le Volume 4 s'intitulera Sparrow Academy et donnera plus de détails : "La série commence à répondre à la question : que sont devenus les autres bébés nés ce même jour [le 1er octobre 1989] ? La fratrie de la Umbrella Academy n'est plus seule au monde dorénavant".

Une chose est sûre: Reginald, déçu par la Umbrella Academy a décidé de changer ses plans et donc d'adopter 7 autres enfants et créer la Sparrow Academy.

4. Harlan va-t-il réussir à maîtriser ses pouvoirs ?

Dans sa dernière apparition, le jeune garçon réussit à faire tourner son moineau en bois. Preuve qu'il a encore les pouvoirs de Vanya en lui. Reste maintenant à savoir s'ils se manifesteront de nouveau aussi violemment que dans l'épisode 10 ou s'il réussira à les contrôler. On remarque que dans cette scène, il parvient à utiliser son pouvoir en toute sérénité. Mais rien ne prédit qu'il parviendra à se contrôler s'il ressent de nouveau une peur terrible. Il pourrait même déclencher une prochaine apocalypse. Selon une théorie de fans sur le forum américain Reddit, Harlan pourrait même être adopté par Sir Reginald et devenir un membre de la Sparrow Academy. D'abord parce que ses pouvoirs sont exceptionnels, ensuite parce qu'il tient dans la main, un moineau (sparrow en anglais) en bois, ce qui serait un indice de taille selon cette théorie.

5. Qui est vraiment Sir Reginald ?

"Reggie" Hargreeves toujours aussi détestable Crédit : Christos Kalohoridis/Netflix

Le showrunner Steve Blackman nous avait déjà donné des indices dans la saison. On voyait "Reggie" sur une planète inconnue, d'ou partent des missiles impuissants face à la mort imminente de son épouse. Le couple pourrait être sur la Lune, ce qui expliquerait pourquoi le milliardaire est autant obnubilé par le sujet. N'oublions pas qu'il a fait un marché avec le groupe des 12 hommes puissants et mystérieux. En relâchant les petites "lucioles", que l'on voit ensuite dans la saison 2 lorsque Vanya sauve Harlan, il y a fort à parier qu'elles sont à l'origine de la naissance des 43 enfants du 1er octobre 1989. On sait aussi maintenant que "Reggie" est bien un alien, à la peau rose, qui peut dévorer des hommes (sublime scène après la mort de J.F.K) et que l'apparence de milliardaire est un costume pour camoufler sa véritable identité.

6. Quels sont les autres pouvoirs de Diego ?

Diego peut arrêter des balles ! Son pouvoir est donc bien plus étendu que la maîtrise du lancé des couteaux dont il peut contrôler leurs trajectoires. Comme vu dans le final de la saison 2, il a un pouvoir sur les métaux, puisqu'il arrête les balles et les dirige dans une autre direction. Diego pourrait avoir encore d'autres secrets sur ses capacités, peut-être découvrirons-nous dans la saison 3 qu'il peut créer des champs de force, comme Vanya, mais avec des métaux, ou voler.

7. À quoi va ressembler la Comission sous Herb ?

Herb (Ken Hall) et Dot (Patrice Goodman) ont désormais la main sur la Comission Crédit : Christos Kalohoridis/Netflix

La Directrice éliminée, tout comme le Conseil d'administration, la Comission n'est plus ce qu'elle était. C'est Herb qui a été élu président temporaire en attendant que la situation se rétablisse. Du côté de la famille Hargreeves et conscient de tous les désastres causés par les voyages dans le temps, dont la mort d'innocents comme les parents de Lila, Herb pourrait très bien changer toute la Commission. Il a vu aussi qu'une personne qui détient trop de pouvoirs comme la Directrice, peut l'user à mauvais escient et devenir un ou une tyran. Il faudrait donc revoir la hiérarchie et les règles des voyages dans le temps.

8. Hazel va-t-il revenir ?

Puisque les Hargreeves ont réussi à éviter l'apocalypse de 1963 et de 2019, ils ont modifié le passé et le futur. Hazel n'est donc pas obligé d'être assassiné par les frères Suédois, puisque tout est rentré dans l'ordre. Il pourrait donc être vivant et de nouveau profiter d'Agnès avant que son cancer ne l'emporte.