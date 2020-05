publié le 07/05/2020 à 19:45

Et si ce soir vous partiez dans les couloirs du temps ? Alors que la France attend le déconfinement le 11 mai, deux héros du Moyen Âge s'invitent dans votre salon pour se changer les idées : Godefroy de Malfête, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt (Jean Reno) et Jacquouille la Fripouille (Christian Clavier).

En effet ce 7 mai, TF1 diffuse à 21h05 Les Visiteurs 2 : Les couloirs du temps, deuxième volet de la saga de Jean-Marie Poiré qui a séduit des millions de spectateurs et de spectatrices dans les années 90. Suite directe des Visiteurs, Les couloirs du temps offrent au public de nouvelles séquences cultes et des répliques qui n'ont pas pris une ride.

Cette fois, Godefroy quitte le Moyen Âge et sa promise Dame Frénégonde (Muriel Robin) pour chercher son fidèle écuyer Jacqouille, resté à l'époque moderne pour Dame Ginette (Marie-Anne Chazelle). Mais en restant dans ce temps, Jacquouille a bouleversé les couloirs du temps et mis en péril le Duc de Pouille, le père de Frénégonde. Avant de (re)voir ce film sorti en 1998, découvrez 3 anecdotes de tournage que vous ignorez peut-être.

1. De nombreuses scènes coupées au montage

Les Visiteurs 2 sort dans les salles en 1998, mais un an auparavant, des bandes-annonces sont montrées au public. Entre-temps, certaines scènes de la suite des aventures de Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille sont coupées. Ainsi, la scène de départ où Jacquouille et Ginette sont au supermarché devait être plus longue : l'écuyer devait en effet essayer des chapeaux et offrir des cadeaux "à sa douce" avant de jeter des oeufs sur le gérant du supermarché et partir en trombe avec Ginette.

2. Muriel Robin n'a pas aimé le tournage

Muriel Robin succède à Valérie Lemercier dans le rôle de la cousine Béa et de Frénégonde. Valérie Lemercier avait en effet expliqué dès la sortie du 1 qu'elle ne reprendrait pas le costume de l'héroïne si une suite des Visiteurs avait lieu. Muriel Robin est alors choisie pour la remplacer, mais elle ne garde pas un bon souvenir du tournage, comme elle le confiait à C à Vous en 2018.

"Je ne prends pas de plaisir parce que j'y vais pour de mauvaises raisons et aussi parce que je pense que Jean-Marie Poiré ne veut pas Béatrice de Montmirail mais Valérie Lemercier dans le rôle de Béatrice de Montmirail", démarre l'actrice avant de poursuivre : "J'ai ma bourge mais ce n'est pas la même bourge de Valérie. Et il n'est pas amoureux de moi. Je patine toute seule, je suis beaucoup moins drôle, je ne me trouve pas très bonne, pas aussi efficace que j'aurais pu l'être et je ne peux pas le dire pendant la promo et c'est pas spécialement agréable. Mais le film existe."

3. Une référence au "Cid" de Corneille

Vers la fin des Visiteurs 2, lorsque Godefroy vient dire au revoir à Cora (Claire Nadeau), l'épouse d'Hubert il lui déclare : "Je ne te hais point Cora la querelleuse". Surprise par une phrase douce venant de la part de celui qu'elle croit être son ancien époux, elle répond : " Moi non plus je ne te hais point Hubert". Une référence à l'une des répliques de Chimène à son fiancé Rodrigue dans du Cid de Corneille : "Va je ne te hais point", une litote où elle exprime tout son amour pour son fiancé. Cora croit ainsi qu'Hubert lui déclare sa femme avant de quitter le mariage de leur fille Philippine (Marie Guillard).