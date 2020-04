Confinement : Valérie Lemercier s'occupe en fabriquant des masques

publié le 24/04/2020 à 11:59

Confinée en Normandie avec sa soeur et ses nièces, Valérie Lemercier occupe ses journées avec une activité qui lui rappelle son enfance : la couture. L'actrice s'est mise à la fabrication artisanale de masques. "Je fais un modèle bicolore, tricouche : une couche de coton, une couche de viscose et une autre couche de coton. On est sur de la qualité", souligne l'actrice qui précise en faire don.

"Je reprends le travail le 18 mai", annonce la comédienne qui reprendra la réalisation de son film sur Céline Dion, un biopic intitulé Aline Dieu.