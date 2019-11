publié le 23/11/2019 à 09:35

Le Grenelle des violences conjugales se termine lundi, mais les associations sont déjà dubitatives quant aux mesures qui seront annoncées. Invitées de RTL, la présidente de la Fondation des Femmes Anne-Cécile Mailfert et l'actrice Muriel Robin en appellent à Emmanuel Macron samedi 23 novembre. "J'aimerais que notre président se manifeste", insiste ainsi Muriel Robin.

Déjà en septembre, elle en appelait à Emmanuel Macron, souhaitant qu'il prenne la parole sur le sujet. "Il a déjà pris la parole en 2017, mais il n'y a pas eu de suite dans les actes", regrette-t-elle.

Anne-Cécile Mailfert et l'actrice déplorent le manque de moyen alloués à la lutte contre les violences conjugales. "Tout ce qu’on a proposé qui ne coûte rien va globalement être réalisé", explique la présidente de la Fondation des Femmes. Cependant, Édouard Philippe n'a pas augmenté le budget, et la politique sera menée "à moyens constants" alors que les associations demandent au moins 500 millions d'euros.

Pour faire entendre leur mécontentement, Anne-Cécile Mailfert et Muriel Robin manifesteront samedi après-midi à l'appel du collectif Nous Toutes contre les violences faites aux femmes. "Il faut être ensemble", conclut l'actrice.