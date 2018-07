publié le 18/07/2018 à 13:00

Empruntons les couloirs du temps avec Alain Terzian, en charge de la production du film, Les Visiteurs, le 5e plus gros succès du cinéma français. L'histoire temporelle entre le Moyen Âge et nos jours, qui met en avant le comte Godefroy de Montmirail (Jean-Reno) et son valet Jacquouille la fripouille (Christian Clavier), a connu une immense réussite lors de sa sortie, en 1993.



Cette super-production à la somme colossale de 50 millions de francs a visiblement laissé un souvenir contrasté à Alain Terzian. "Je pense que c'est le tournage le plus dur que j'ai vécu (...) les intempéries que nous avons dû rencontrer, ont rendu ce tournage assez apocalyptique", confie-t-il au micro de RTL.

Le film aux près de 14 millions de spectateurs doit surtout ce triomphe à son casting : Valérie Lemercier (récompensée du César de la meilleure actrice dans un second rôle) et Marie-Anne Chazel y enchaînent les répliques cultes. On note également, une bande-son absolument fabuleuse, signée Éric Lévi.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce mercredi 18 juillet

Le contreténor, Philippe Jaroussky, s'est confié sur son parcours musical et raconte de nombreux souvenirs : "J'ai chanté, Les démons de minuit, du groupe Émile et Images, et j'ai remporté le concours de chant de mon collège", explique-t-il.



Enfin, le très célèbre romancier, Guillaume Musso, dévoile les livres l'ayant le plus marqué dans sa vie. "Passion simple, de l'écrivaine Annie Ernaux est un livre que j'aime énormément (...) je n'aurai jamais pu l'écrire" déclare-t-il.