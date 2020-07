"Harry Potter" : ce que l'on sait déjà du nouveau jeu prévu pour 2021

publié le 02/07/2020 à 20:50

Le projet est confirmé. Un nouveau jeu Harry Potter est en cours de développement. Cette grande nouvelle pour les fans de la saga a été confirmée par un journaliste de Bloomberg, qui s'est entretenu avec "deux personnes qui travaillent dessus".

Resté au stade de rumeur depuis 2018, ce nouvel opus sera jouable sur les consoles de salon nouvelle génération, la PlayStation 5 et la XBox Series X, en 2021. Il devait d'ailleurs être présenté à l'E3, le plus grand salon annuel du jeu vidéo à Los Angeles, annulé pour cause de crise sanitaire. Toujours selon Bloomberg, on parle là d'un "jeu Harry Potter à gros budget". Les développeurs d'Avalanche Software, le studio en charge de cette nouvelle adaptation, rajoutent que le titre "laisserait les joueurs incarner des sorciers et parcourir un vaste monde ouvert, une reconstruction de Poudlard et de ses environs".

Des images du jeu ont fuité en 2018, des images authentiques d'après les développeurs d'Avalanche. Cette fuite composée de captures d'écran et de courts extraits vidéos, laisse entendre qu'il s'agit d'un RPG, un jeu de rôle. En revanche, toutes les autres rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de cette vidéo sont fausses.

> NEW HARRY POTTER RPG GAME LEAKED TRAILER FOOTAGE! Harry potter magic awakened

Pour l'instant pas de date d'annonce prévue, Warner Bros. Entertainment, éditeur du jeu, attend d'abord de présenter son nouveau jeu Batman lors du DC FanDome le 22 août. Les fans de la franchise Harry Potter devront s'armer de patience avant d'avoir des nouvelles officielles de la part des développeurs.