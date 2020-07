publié le 30/06/2020 à 19:01

Rappelez-vous, en 1993, Steven Spielberg fait entrer le public dans le parc de l'Isla Nublar, au large du Costa Rica avec Jurassic Park. John Hammond (Richard Attenborough), patron de l'entreprise InGen, prépare l'ouverture au public d'un parc d'attractions où vivent des dinosaures, recréés génétiquement.

Pour faire expertiser son parc et assurer aux actionnaires que le public sera sain et sauf, John Hammond engage les professeurs Sattler (Laura Dern), Grant (Sam Neill) et Malcom (Jeff Goldblum). Le trio est accompagné dans sa visite des deux petits-enfants de John Hammond : Lex (Ariana Richards) et Tim (Joseph Mazzello). Mais, lorsqu'une tempête éclate sur l'île, les enclos des dinosaures sont désactivés, prêts à tout dévorer.

Jurassic Park est le premier volet d'une saga de 6 films, dont le prochain Jurassic World : Dominion réalisé par Colin Trevorrow (Jurassic World) qui réunira le trio originel du film de 1993. 27 ans après la sortie de Jurassic Park, que sont devenus les membres du casting du premier volet de la saga de Steven Spielberg ? À l'occasion de la diffusion de Jurassic Park, mardi 30 juin sur TF1, découvrez les carrières des interprètes des professeurs Ellie Sattler Alan Grant et Ian Malcom.

Succès complet pour Laura Dern, Jeff Goldblum et Samuel L. Jackson

Sans aucun doute, les deux membres de Jurassic Park qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et poursuivre leurs carrières sous les feux des projecteurs sont Laura Dern et Jeff Goldblum. L'actrice a été multi-récompensée (Oscars, Golden Globes...) en 2020 pour son rôle de Nora Fanshaw dans Marriage Story avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Laura Dern a aussi percé sur le petit écran dans la série Big Little Lies, sur HBO-OCS, adapté du roman Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty. Elle incarne la businesswoman et mère de famille Renata Klein, rôle pour lequel elle a reçu, entre autres le Golden Globes de la Meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm.

> Big Little Lies: Season 1 | Official Trailer | HBO

De son côté, Jeff Goldblum a repris son costume du professeur Malcom dans la suite de Jurassic Park, intitulée Le Monde Perdu en 1996 puis dans Jurassic World : Fallen Kingdom en 2018. Entre-temps, le public l'a retrouvé dans Independance Day de Roland Emmerich (1996). Il devient aussi un acteur emblématique de Wes Anderson avec ses rôles dans La Vie aquatique (2004), The Grand Budapest Hotel (2014) et L'Île aux chiens (2018). En incarnant le Grand Maître déluré de Thor : Ragnarok (2017), Jeff Goldblum entre dans l'univers Marvel. On le retrouvera dans Thor : Love and Thunder (2022), mais avant de nouveau dans le rôle d'Ian Malcom pour Jurassic World : Dominion (2021). Il est aussi la star de son propre documentaire sur Disney+ : Le monde selon Jeff Goldblum.

> The World According to Jeff Goldblum | Official Trailer | Disney+ | Streaming November 12

Samuel L.Jackson n'est pas en reste avec une carrière auréolée de succès au côté de Quentin Tarantino avec Pulp Fiction (1994), Jackie Brown (1997), Kill Bill : Volume 2 (2004), Django Unchained '(2012) et Les Huit Salopards (2015). À partir de 1999, il incarne le Maître Jedi Mace Windu dans la prélogie Star Wars (épisodes I,II et III). On le voit aussi dans la trilogie xXx avec Vin Diesel et Ice Cube. Samuel L.Jackson aussi tourné avec M. Night Shyamalan dans Incassable (2000) et sa suite Split (2019). Il crève aussi l'écran en incarnant le directeur de l'agence secrète gouvernementale du S.H.I.E.L.D, Nick Fury, dans les films du MCU (Univers cinématographique Marvel).



> Marvel Studios' Captain Marvel - Official Trailer

Richard Attenborough et Bob Peck nous ont quittés

Le baron Richard Samuel Attenborough, interprète de John Hammond dans les deux premiers volets de la saga, incarne ensuite le Père Noël dans Miracle sur la 34e rue (1994). De 1969 à 1982, il siège au conseil d'administration du Chelsea Football Club, avant d'être nommé président honoraire à vie. Dans les années 2000, il préside la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Il décède le 24 août 2014 à 90 ans. Bob Peck, qui incarne le garde-chasse du parc Robert Muldoon dévoré par des raptors. Après Jurassic Park, il poursuit sa carrière sur le petit écran,, avant de décéder d'un cancer le 4 avril 1999.

Passage dans "Peaky Blinders" pour Sam Neill

Sam Neill, le professeur Alan Grant qui reprendra son rôle dans Jurassic World : Dominion avec Laura Dern et Jeff Goldblum, a aussi joué Robert MacLean dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (1998) et The Hunter (2011) avec Willem Dafoe. À la télévision, certaines et certains ont pu le reconnaître dans Les Tudors (2007) avec Jonathan Rhys-Meyers et Peaky Blinders (de 2013 à 2014) disponible sur Netflix.



Wayne Knight dans le rôle de Dennis Nedry, qui vole et vend des embryons de dinosaures à Biosyn, poursuit son succès à la télévision dans Seinfeld. Il partage aussi l'affiche avec Jennifer Aniston dans The Edge. Dans les 2010, on le voit dans les shows à succès Narcos et Bones. Depuis 2019, il double la voix d'Oswald Cobblepot aka Le Pingouin dans la série animée Harley Quinn.

Ariana Richards a disparu des écrans

Ariana Richards, Lex, n'a pas eu une longue carrière dans le cinéma après Jurassic Park. Chanteuse, son premier album, First Love, est passé inaperçu. Elle peint également à ses heures perdues.

> Ariana Richards - First Love

Grâce à une lettre de de recommandation signée de la main de Steven Spielberg, Joseph Mazzello (Tim Murphy) a intégré l'école d'arts cinématographiques de Los Angeles. Il est ensuite devenu acteur (The Social Network, G.I. Joe, The Pacific) et réalisateur. On le retrouve en 2018 dans Bohemian Rhapsody avec Rami Malek, où il incarne John Deacon, le bassiste de Queen.