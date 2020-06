publié le 16/06/2020 à 07:30

La PlayStation 5 est donc officielle. Après son nom et sa manette, Sony a révélé les premières images de sa future console de jeu, jeudi 11 juin, un peu à la surprise générale, à l'occasion d'une conférence en ligne qui devait à l'origine seulement être dédiée à la présentation de ses futurs jeux exclusifs. Les joueurs du monde entier ont enfin pu découvrir à quoi ressemblait la machine appelée à s'inviter dans leur salon d'ici la fin de l'année.

Le design choisi par le constructeur japonais a surpris les observateurs. Marqué par des courbes futuristes, une dominante blanche et des LED bleues, il rompt avec l'aspect monolithique, la silhouette anguleuse et la sobriété de la PS4 et de sa grande rivale, la Xbox Series X. Il lui a valu un certain nombre de railleries en ligne et quelques comparaisons avec l'ancienne Livebox ou des tours de PC. Mais un coloris noir et des éditions spéciales ne sont toutefois pas à exclure.

La PS5 s'annonce bien plus encombrante que la PS4 et toutes les autres consoles de salon commercialisées jusqu'ici. Selon les estimations du site spécialisé Frandroid, basées sur la taille des lecteurs de disque et des prises USB, la console mesure environ 36 cm de hauteur posée à la verticale pour environ 14 cm de largeur lorsqu'on la mesure au niveau du socle. A titre de comparaison, la Xbox Series X est annoncée avec 30 cm de hauteur et une base de 15x15 cm.



Taille des différentes générations de PlayStation et Xbox Crédit : Eurogamer

Dans le ventre de la machine, Sony avait déjà annoncé la présence d'un SSD garantissant des temps de chargement quasiment instantanés, réduits au strict minimum par rapport au disque dur physique de la PS4. La puissance de calcul a été multipliée par cinq par rapport à la PS4 avec une puissance de 10,28 teraflops et l'intégration d'une carte graphique autorisant le Ray tracing, une technologie qui permet de gérer en temps réel les ombres et la lumière dans le décor pour augmenter le niveau de détails des jeux.



Sony a également confirmé que la PS5 sera disponible en deux versions. Une édition classique dotée d'un lecteur Blu-Ray ultra HD et une autre un peu plus compacte et dépourvue de lecteur optique, la Digital Edition, avec laquelle il faudra télécharger les jeux pour les installer. La marque a aussi dévoilé une panoplie d'accessoires complétant la console : un casque sans fil 3D, une caméra HD et une télécommande pour piloter tous les médias gérés par la machine.

Une gamme d'accessoires immaculés va compléter la PS5 Crédit : Sony

Un lancement fin 2020 à partir de 499 euros ?

Pour autant, un certain nombre de zones d'ombre entourent encore le lancement de la PS5. A commencer par la date de sa commercialisation. Sony a d'ores et déjà confirmé que la console sera disponible avant la fin d'année, en dépit des difficultés de production occasionnées par la crise du coronavirus. Selon les dernières rumeurs, cela pourrait être le cas entre les mois de novembre et de décembre avec un lancement légèrement décalé par rapport à celui de la Xbox Series X qui arriverait en magasin quelques jours plus tôt.

Lors de la présentation de la machine jeudi, Sony est resté silencieux concernant le prix que devront débourser les joueurs pour acquérir la console en fin d'année. On imagine que la Digital Edition sera plus abordable que la PS5 dotée d'un lecteur Blu-ray 4K. Pour le reste, la presse spécialisée a fait vent récemment de fuites de tarifs observées sur des sites de vente en ligne selon lesquelles le ticket d'entrée de la PS5 serait situé entre 499,99 et 699,99 euros. Sony devrait en dire plus en septembre. Seule certitude, les tarifs ne devraient pas être inférieurs à ceux de la PS4 qui fut lancée à 399 euros fin 2013.

30 jeux déjà annoncés, vers une refonte totale de l'interface

La profondeur du catalogue sera l'un des juges de paix dans la bataille des consoles de nouvelle génération qui se profile. Sony a pris quelques longueurs d'avance lors de sa dernière conférence en levant le voile sur neuf productions maison et une trentaine de titres au total qui sortiront entre fin 2020 et 2022. On retrouve a parmi eux des références très attendues comme NBA 2K1, Resident Evil 8, Godfall, la suite de Horizon : Forbidden West, les incontournables GTA 5 et Gran Turismo 7 ou Spider-Man Miles Morales.



> Gran Turismo 7 - Announcement Trailer | PS5

> Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online - Announcement Trailer | PS5

La question de la rétrocompatibilité doit encore être tranchée. Sony avait évoqué initialement que les jeux des PlayStation des générations précédentes pourraient tourner sur la PS5. Mais en l'absence d'une communication claire de la marque sur le sujet, il semble finalement que seuls ceux de la PS4 soient compatibles sur la nouvelle console. Les jeux de la PS2 et de la PS3 pourraient être jouables en streaming, comme sur PS4 via l'abonnement PS Now.



On attend aussi de connaître plus de détails sur l'interface de la PS5. Un développeur de Sony a annoncé récemment qu'il fallait s'attendre à une refonte complète de l'architecture par rapport à la PS4 avec l'introduction de nouveaux concepts visuels très différents, des "paris", censés optimiser l'expérience autour des fonctions centrales de la console. Le constructeur japonais avait déjà révélé le nouvel écran de démarrage de la console laissant apparaître un thème global plus sombre lors de la conférence de jeudi.

La conférence #PS5 a discrètement dévoilé le nouvel écran de démarrage de la console. pic.twitter.com/qoJbDODwsf — Cassim Ketfi (@NotCassim) June 15, 2020