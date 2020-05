publié le 15/05/2020 à 10:15

Les jeux vidéo s'apprêtent à entrer dans une nouvelle ère. D'ici la fin de l'année, l'emblématique PlayStation de Sony va connaître sa cinquième mise à jour et sa rivale de chez Microsoft, sera déclinée dans deux nouvelles versions qui constitueront la quatrième génération de la Xbox. Plus puissantes, ces nouvelles consoles de salon promettent des graphismes plus détaillés, une fluidité accrue et des temps de chargement réduits.

En attendant leur présentation, qui ne devrait pas avoir lieu avant fin octobre, Microsoft et Sony rivalisent d'annonces pour combler l'espace laissé vide par l'annulation des principaux salons de l'industrie des jeux vidéo du fait de l'épidémie de coronavirus qui sévit à travers la planète. Ces derniers jours ont ainsi permis de découvrir un aperçu du futur moteur graphique des deux consoles.

Microsoft a ouvert le bal la semaine dernière à l'occasion du Xbox Inside, un événement interne diffusé sur Internet lors duquel ont été projetés des extraits d'une dizaine de futurs titres de la Xbox Series X, comme Assasin's Screed : Valhalla, Scarlet Nexus ou Madden NFL 21.

> Assassin’s Creed Valhalla: First Look Gameplay Trailer | Ubisoft NA

> SCARLET NEXUS | Announcement Trailer | Xbox One

> Madden NFL 21 | Xbox Series X

Ces démos permettent de se faire une première idée des graphismes des jeux "next gen" de Microsoft. Mais elles n'exploitent pas encore tout le potentiel de la console en forme de tour de PC, qui promet d'offrir une puissance graphique deux fois supérieure à celle de la Xbox One X, soit l'équivalent de 12 teraflops, et un processeur quatre fois plus véloce.

Une démo bluffante de la puissance de la PS5

Sony a répliqué de manière indirecte le 13 mai à l'occasion d'une démonstration technique des capacités du futur moteur graphique d'Epic Games Unreal Engine 5 tournant sur une version de développement de la PS5.

Par son rendu photoréaliste, ses détails et ses jeux d'ombres générés en temps réel, la séquence est on ne peut plus bluffante : mais elle est optimisée pour montrer le meilleur des capacités du logiciel de gestion de la 3D. Il faudra sans doute attendre plusieurs années avant que les studios de jeux vidéo n'arrivent à exploiter toutes ses ressources.

> Unreal Engine 5 Feature Highlights | Next-Gen Real-Time Demo Running on PlayStation 5

Le moteur Unreal Engine 5 ne sera pas une exclusivité de la PS5. Il sera bientôt proposé aux développeurs qui pourront l'utiliser aussi sur d'autres plateformes comme la PS4, la Xbox Series X, le PC et le Mac. Le premier jeu à en profiter sur la PS5 sera l'adaptation de Fortnite, le jeu à succès d'Epic Games.