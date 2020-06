publié le 12/06/2020 à 21:06

Le futur s'invite bientôt dans votre salon. Lors de sa conférence de presse du 11 juin, Sony a dévoilé sa très attendue PS5 et une vingtaine de nouveaux jeux. Des annonces qui ont régalé les joueurs et les joueuses aux quatre coins du globe.

Parmi les nouveautés de cette console toute en courbes, de l'audio en 3D avec des écouteurs spécifiques et la possibilité de se filmer en train de jouer pour une diffusion sur les platesformes adéquates, telles Twitch. Cependant, Sony n'a pas communiqué la date d'arrivée officielle de la console, ni son prix.

La PS5 s'accompagne de plusieurs nouveaux jeux dont Marvel's Spider-Man Miles Morales, qui mettra en scène le jeune Spider-Man vu dans le film d'animation récompensé aux Oscars Spider-Man : New Generation. Le jeu est attendu pour les fêtes de fin d'année 2020. Les fans des franchises Gran Turismo et GTA pourront passer des heures sur les nouveaux univers de Gran Turismo 7 (sortie fin 2020) et de GTA V, prévu pour le second semestre 2021. Sony a aussi annoncé des jeux de tirs (Deathloop), de simulation sportive (NBA 2K21), des aventures de science-fiction, avec des héros et des héroïnes plus vrais que nature.