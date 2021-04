"Game of Thrones" : qu'est devenue Maisie Williams (Arya Stark) ?

Dans "The Book of Love" (2017) où elle partage l'affiche avec Jessica Biel et Jason Sudeikis

10 ans. Cela fait une décennie que Game of Thrones, aka LA meilleure série de tous les temps, est arrivée sur nos écrans. C'est en effet le 17 avril 2011 que le public a pu faire ses premiers pas dans le royaume de Westeros, imaginé par l'auteur George R.R. Martin. 8 saisons plus tard, Game of Thrones est toujours la référence dans l'univers des séries avec une communauté de fans dans le monde entier.

Outre les répliques cultes telles "Winter is Coming" et "Dracarys", les fans de Game of Thrones ont découvert toute une génération d'acteurs et d'actrices à l'instar de Maisie Williams. En 2011, elle a 14 ans lorsqu'elle démarre sa carrière dans le costume d'Arya Stark, la fille cadette de Catelyn Tully (Michelle Fairley) et Ned Stark (Sean Benn). Déterminée à casser les codes du genre, Arya refuse d'apprendre à coudre comme sa sœur Sansa Stark (Sophie Turner) et préfère s'entraîner au tir à l'arc avec ses frères, puis apprend à manier l'épée une fois arrivée à Port Réal. Après les meurtres de son frère Robb (Richard Madden) et de sa mère, Arya se jure de venger les siens et y parvient.

Parallèlement à son rôle dans Game of Thrones, Maisie Williams a fait une apparition dans la saison 5 de Doctor Who en 2005. Elle se fait remarquer ensuite dans les films The Book of Love (2017) avec Jessica Biel et Jason Sudeikis, La Liste de nos rêves (2018) avec Asa Butterfield (Sex Education) mais surtout Les Nouveaux Mutants en 2020 où elle incarne Rahne Sinclair.