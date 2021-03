"Game of Thrones" : une pièce de théâtre en préparation pour 2023

publié le 31/03/2021 à 00:54

Game of Thrones adaptée en pièce de théâtre, c'est le nouveau rêve du père de la saga littéraire George R. R. Martin. La production a annoncé, mardi 30 mars, que la célèbre série de la chaîne câblée HBO aura sa version sur les planches d'ici 2023, en préparation avec la collaboration de l'auteur.



La pièce se déroulera "durant un moment charnière de la série" littéraire, a indiqué dans un communiqué l'équipe, emmenée par les producteurs de théâtre Simon Painter, Tim Lawson et Jonathan Sanford, qui avaient monté, en 2014, la revue de magie The Illusionists à Broadway.

"Notre rêve est d'amener Westeros (lieu imaginaire où se déroule Game of Thrones) à Broadway, à West End (quartier des théâtres de Londres) et en Australie... et plus tard sur une scène près de chez vous", a déclaré George R. R. Martin, cité dans un communiqué.

"Beaucoup des personnages les plus connus"

Écrite par le dramaturge britannique Duncan Macmillan, auteur d'adaptations des romans 1984 de George Orwell et Cité de verre de Paul Auster, l'histoire reviendra sur un moment déterminant de la trame : le tournoi d'Harrenhal, qui se tient environ 17 ans avant la première saison de la série télévisée.

"Ils étaient peu nombreux à imaginer le carnage à venir quand les gens bien nés et le petit peuple se sont retrouvés à Harrenhal pour observer les meilleurs chevaliers du royaume combattre dans un grand tournoi", explique le père de la saga. Dans la pièce, on retrouvera "beaucoup des personnages les plus connus" de la saga, étalée sur 8 saisons, diffusées de 2011 à 2019.

Près de deux ans après les aventures de Games of Thrones, de nombreux projets foisonnent autour de la célèbre série créée par David Benioff et D. B. Parmi eux figurent House of the Dragon, une série se déroulant avant la première saison. Produite par HBO, elle est attendue en 2022.