publié le 18/08/2020 à 14:40

Pandémie mondiale oblige, les événements culturels sont annulés. Cela n'empêche pas d'organiser une grand-messe de la pop culture virtuelle, à l'instar de la Comic-Con San Diego en juillet dernier. Le 22 août prochain à partir de 19h, DC Comics sera sur le devant de la scène virtuelle pour le DC Fandome.

C'est la première fois que la maison rivale de Marvel organise une convention consacrée au DC Multiverse, c'est-à-dire sur les films, séries, jeux vidéo et comics de son univers. Plus de 300 invités ont d'ores et déjà été annoncés, tels Gal Gadot (Wonder Woman), Ezra Miller (Flash), Matt Reeves (le réalisateur de The Batman). Du très beau monde qui devrait régaler les fans avec des bandes-annonces, des informations en or et des comics inédits.

Qu'attendre plus en détails de de DC Fandome ? Du cinéma à la télévision, voici ce que peut réserver cette convention virtuelle dès 19h le 22 août.

👏🏼 Most 👏🏽 Epic 👏🏿 Lineup 👏🏻 Ever 👏🏾 Free for all fans globally to join for 24-hours only on August 22 at https://t.co/SyKFjcIr1y. #DCFanDome pic.twitter.com/lyDGcomCdk — DC (@DCComics) August 7, 2020

"The Suicide Squad" de James Gunn

Le prochain film de James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) pour DC Comics devrait nous montrer un premier teaser ou donner enfin des informations sur le synopsis. Il y a quelques semaines, les fans ont pu découvrir de premières images du casting réunit pour souhaiter un bon anniversaire au réalisateur. On retrouve des membres de la Suicide Squad de David Ayer : Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), et en découvrir des nouveaux tels Peacemaker (John Cena) et Weasel (Sean Gunn). The Suicide Squad devrait sortir pendant l'été 2021 et a bien été présenté comme n'étant pas une suite de Suicide Squad sorti en 2016.

La Snyder Cut de "Justice League"

Prévue pour 2021 sur la plate-forme HBO Max, la version de Justice League de Zack Snyder pourrait dévoiler un premier trailer en bonne et due forme. Les fans ont déjà pu découvrir un aperçu de Darkseid dans une scène de Wonder Woman (Gal Gadot). Justice League est le premier film de DC Comics qui réunit la super-team de la maison rivale de Marvel, sorti en en France en novembre 2017. Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) doivent s'unir contre un puissant ennemi, Steppenwolf. Un film aux enjeux colossaux, pour essayer, entre autres, de rivaliser avec les Avengers de Marvel et offrir un nouvel univers aux fans de DC Comics.

> Zack Snyder’s Justice League | Sneak Peek | HBO Max

"The Batman" de Matt Reeves

Réalisé par Matt Reeves (Very Bad Trip), The Batman proposera une nouvelle version de l'histoire du Chevalier Noir. Il est incarné par Robert Pattinson (Twilight, Tenet) qui donnera la réplique à un casting cinq étoiles : Zoë Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (le Pingouin), Jeffrey Wright (James Gordon) et Paul Dano (L'Homme-mystère). Un teaser de l'ex vampire de Twilight dans le costume de Batman avait été dévoilé bien avant la pandémie du coronavirus. Depuis, le réalisateur et son équipe a pu réussir à monter un bande-annonce ou préparer des photos officielles des acteurs et de l'actrice en costume dans les rues de Gotham.

Black Adam, Shazam, Wonder Woman...

Outre la présentation du jeu vidéo Suicide Squad, le DC Fandome prévoit aussi de faire la part belle aux prochains films et séries de la maison DC Comics. Avec plus de 300 invités (acteurs, actrices, autrices, doubleurs, dessinatrices) de prévu, il faudra s'attendre à des annonces sur le probable calendrier. Dwayne Johnson devrait ainsi nous régaler avec le personnage de Black Adam qu'il incarnera bientôt, Ezra Miller devrait donner des nouvelles du film maintes fois repoussé sur Flash, à l'instar de Zachary Levi (Shazam) et de Gal Gadot que les fans retrouveront dans Wonder Woman 1984 en septembre prochain.