publié le 20/12/2019 à 12:27

"Tenet". Ce mot mystérieux est le nouveau titre du prochain film de Christopher Nolan, le réalisateur derrière The Dark Knight, Interstellar et Inception. C'est aussi un palindrome, un mot que l'on peut lire de la même façon en partant de la première ou de la dernière lettre. Le casting est renversant : John David Washington (BlacKkKlansman) est le héros de cette aventure et il est accompagné de Robert Pattinson (Twilight) , Elizabeth Debicki (The Night Manager), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Clémence Poésy (Harry Potter), Michael Caine (Hannah et ses sœurs, The Dark Knight) ou encore Kenneth Branagh (Hamlet, Dunkerque).

Si vous aimé le style Nolan, vous serez parfaitement à la maison avec ces premières images de Tenet qui promet une expérience de l'au-delà complètement folle avec des séquences faisant fi des règles du temps et de la gravité. Notre héros semble en mission pour stopper une terrible Troisième guerre mondiale. Un style très Inception qui promet de tordre vos méninges et de provoquer moult théories...

Un thriller d'espionnage fantastique dont la sortie est prévue dans nos salles le 22 juillet 2020.