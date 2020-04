"Harry Potter" : Rupert Grint (Ron Weasley) et Georgia Groome bientôt parents

Rupert Grint, à New York en août 2014

publié le 15/04/2020 à 12:10

Poudlard va bientôt accueillir un bébé. Comme l'a annoncé le porte-parole de Rupert Grint (Ron Weasley) et Georgia Groome, le couple attend son premier enfant.

La bonne nouvelle a été annoncée au média américain USA Today. Il n'a pas été précisé si Rupert Grint et Georgia Groome auront une fille ou un garçon. Le couple demande à ce que sa vie privée "soit respectée", dans le communiqué sur la naissance à venir.

Selon le média Yahoo !, Rupert Grint et Georgia Groome, connue pour son rôle dans Le Journal intime de Georgia Nicolson (2008) sont ensemble depuis 2011. Ils ont toujours été très discrets sur leur vie privée. Cependant, en 2018, Rupert Grint expliquait au Guardian son désir de paternité : "J'aimerais me poser et avoir bientôt des enfants. Si j'ai un fils est-ce que je l’appellerais Ron ? C'est un joli prénom, mais je ne pense pas. Grint est un nom de famille difficile à porter pour un prénom en une syllabe", expliquait-il.