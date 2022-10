Cirque Gruss : une entreprise familiale construite autour de la passion des chevaux

C’est au centre de la piste du Cirque Alexis Gruss que Flavie Flament a été invitée. Entouré de quatre chevaux au galop, l’homme du cirque Alexis Gruss revient sur son quotidien en tant que Maitre écuyer et fondateur de la compagnie.

La première génération du cirque Gruss remonte à 1850 par l’union de Charles Gruss, initialement tailleur de pierres, avec Maria Martinetti, écuyère et acrobate. Quatre générations plus tard, Alexis Gruss garde la spécificité équestre de la famille et fonde le Cirque à l’Ancienne en 1974 avec l’aide de Silvia Monfort. Né dans la caravane de sa grand-mère, Alexis Gruss a grandi entouré de chevaux, d’acrobates et de clowns. Il décrit la piste comme étant, "le seul endroit au monde où j’ai rêvé les yeux ouverts.".Jusqu’en 1979, le cirque relevait du ministère de l’Agriculture. La même année, un fond de soutien géré par l’Association pour la modernisation du cirque voit le jour et transfère la tutelle au ministère de la Culture. Ces premières mesures posent le début de nombreux autres engagements mis en place par Jack Lang. Grâce à ce dernier, le 7 mai 1982, Alexis Gruss donne sa première représentation en tant que Cirque national, un label que lui octroie l’ancien ministre de la Culture.



" Là, on se retrouve avec un message de monsieur le ministre de la Culture, Jack Lang, qui vient voir notre spectacle, et qui dit "voilà, c’est un cirque comme on l’aime", on faisait un spectacle familial (…) j’ai toujours pensé que toutes les formes de spectacle vivant, de cette époque-là ne pourraient plus vivre sans une aide extérieure", explique l’ambassadeur du cirque français, Alexis Gruss.



On ne sait jamais à l’avance comment ça va se passer Alexis Gruss

Surnommé "papi junior" par ses petits-enfants, Alexis Gruss se lève tous les matins entouré de sa famille dans ce qu’il appelle "la rue Gruss". "Je suis de ce côté-là l’homme le plus comblé, quand je sors de la caravane le matin, je fais quelques pas et il y a l’école de mes petits-enfants, je vais leur dire bonjour, et je vois une grande lignée de caravanes que j’ai baptisées, "la rue Gruss"", a t-il confié fièrement.

Entreprise familiale, ce cirque rassemble la quatrième, cinquièmes et sixièmes générations de la famille Gruss. Construit autour d’une éducation rigoureuse, d’une transmission et d’une passion des chevaux, chaque membre de la famille a son rôle à jouer. Charles Gruss, petit fils d’Alexis Gruss, est jongleur au sol et à cheval. Entouré de 4 étalons noirs, ses chevaux lui apportent "beaucoup d’amour et un profond respect" dit-il, "ça apprend l’humilité, parce qu’après chaque spectacle, on est obligé de se remettre en question, pour avoir la meilleure relation possible avec les chevaux. Travailler avec les chevaux ça apprend à donner avant de recevoir. C’est à nous de donner la confiance et le respect au cheval pour qu’il nous la donne en retour", explique Charles Gruss.

Sur ces mots, son grand-père, Alexis Gruss, grand amoureux des chevaux, confie : "C’est toujours des moments de découverte parce que c’est la vie, la vie est faite comme ça, on ne sait jamais à l’avance comment ça va se passer".

À LIRE : Le dictionnaire de ma vie - Alexis Gruss, réalisé avec Laurence Monsénégo

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

