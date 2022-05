PSG : Yannick Noah "trop content" de la prolongation de Kylian Mbappé

Yannick Noah était l'invité du Journal Inattendu ce samedi sur RTL. L'occasion pour le chanteur, ancien tennisman, de livrer son regard sur l'actualité. En ce samedi 28 mai, jour de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, Yannick Noah est revenu sur la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

L'attaquant français a refusé un contrat au Real Madrid justement, pour rester à Paris. "Trop content. C'est bien, c'est courageux. Ce n'est pas forcément la facilité, c'est bien pour Paris, pour le foot français", dit le chanteur.

"On rêve toujours d'avoir un champion et dès qu'il devient bon, la majorité des gens veulent qu'il se barre. Là il est là et je suis vraiment très content", poursuit-il. Le soir de la défaite des Parisiens en huitième de finale de la Ligue des champions face au même Real Madrid, le chanteur avait posté une vidéo de sa colère contre le PSG.

