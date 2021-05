"À crédit et en stéréo" : "Ça va être un peu n'importe quoi", prévient Eddy Mitchell

publié le 17/05/2021 à 19:40

C'est bientôt le retour des spectacles en salle. Eddy Mitchell et Laurent Gerra s'apprêtent d'ailleurs à présenter leur spectacle virtuel, “À Crédit et en Stéréo”. Une scène, 9 musiciens dont 2 pianistes, 4 cuivres et beaucoup de chansons, le tout réuni le 27 mai. L'humoriste et le chanteur sont passés par le studio de RTL pour en parler.

"C'est Valéry Zeitoun qui a trouvé l'idée des vieilles canailles, qui co-produit notre spectacle", déclare Eddy Mitchell. Que pourra-t-on y découvrir ? "Ça va être un peu n'importe quoi. Laurent Gerra va tâcher de faire des imitations dont il a le secret en chantant", répond le musicien.

De son côté, Laurent Gerra dit avoir un peu le trac "mais une fois qu'on aura mis le pied sur Seine, ça va aller. Il y aura des chansons du répertoire d'Eddy, mais aussi du répertoire français". Plusieurs stars seront imitées par Laurent Gerra, dont le Premier ministre Jean Castex et bien d'autres.

Est-ce qu'Eddy Mitchelle n'a jamais été vexé d'être moqué par Laurent Gerra ? Visiblement pas : "C'est tout son talent qui ressort en nous imitant tous. Moi ça ne me dérange pas".