"The Voice" : la reprise de "Tata Yoyo" de Jim Bauer était à l'origine une blague

publié le 05/05/2021 à 19:48

Il sera en demi-finale de The Voice samedi soir 8 mai sur TF1 : Jim Bauer a déjà marqué les esprits en sublimant Annie Cordy grâce à son interprétation bouleversante de Tata Yoyo. Une reprise délicatement surprenante, qui à l'origine part d'une blague entre amis.

En effet, Jim Bauer, invité sur RTL ce mercredi 5 mai, explique que tout part d'un défi lancé il y a de ça dix ans : "J'avais fait une version un petit peu triste d'une chanson d'AC DC et on m'a dit 'toi tu reprendrais Tata Yoyo, tu trouverais le moyen de le faire triste' et donc je suis revenu le lendemain en faisant juste le refrain triste, puis c'est devenu comme ça une blague en soirée", explique le fils d'Axel Bauer.

"Après j'ai découvert le texte, et là j'ai fait une version complète avec tout l'arrangement plus latin, plus cubain", explique le demi-finaliste de The Voice qui a également confié avoir commencé la musique à l'âge de 13 ans, pour séduire une fille. "Je ne voulais pas du tout faire de la musique et puis il y avait la fille de mon prof de musique qui me plaisait un peu et comme elle avait un an de plus que moi, le seul moyen d'être dans sa classe et d'un peu me rapprocher c'était d'aller dans la classe d'informatique musicale qu'avait créée mon prof de musique", raconte le chanteur, qui confie que si cette technique n'a pas fonctionné pour séduire, elle lui a permis de découvrir le beatmaking.