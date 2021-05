publié le 04/05/2021 à 20:22

Chanteuse, comédienne, écrivaine, Jane Birkin était l'invitée de RTL ce mardi 4 mai soir, elle est venue présenter Oh! Pardon tu dormais…, son dernier album produit avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot. Un album où elle raconte son histoire avec John Barry et parle beaucoup d'elle. "C'est Étienne (Daho ndlr) qui est venu me voir au théâtre. À la sortie de scène je l'ai vu 3 fois. Il m'avait dit que ça ferait un très bon disque. Je trouvais ça bien comme idée et j'étais flattée", raconte-t-elle. "C'est sa curiosité à lui qui m'a propulsée".

Deux chansons y sont consacrées à sa fille Kate, défenestrée en 2013. Cet accident "demeure un mystère". "On ne savait pas, on imaginait que peut-être c'était un suicide. On ne saura jamais", dit-elle. "Quand je suis allée voir Étienne pour la première fois pour remettre Oh! Pardon tu dormais… en lumière, c'était impossible de ne pas parler de Kate, qui est le plus grand drame que j'aie pu imaginer", confie-t-elle.

Jane Birkin a également évoqué son autre fille Lou Doillon, qui lui a remis une Victoire de la musique d'honneur. "C'était touchant. Elle a passé longtemps à l'écrire pour être le plus fin, le plus sentimental possible", explique la chanteuse. "C'est une chance folle d'avoir eu ces filles-là".

"Je ne m'aime pas beaucoup", dit-elle en revanche, "ce qui sert pas mal pour écrire des disques. Les choses flatteuses on s'en fout".