publié le 02/10/2020 à 17:05

Patrick Fiori fait sa rentrée musicale avec son nouvel album Un air de famille. L'idée est née avant la pandémie et le confinement l'a confirmé. Il l'a passé avec ses parents et ça été une révélation.

"J'ai découvert comment vivaient mes parents parce que souvent on se voit, on a des repas, on reste l'après-midi et après ils vont faire la sieste donc on les laisse tranquille. Et j'ai compris leurs habitudes, pourquoi ils se disputaient depuis 50 ans, parce que je crois qu'ils s'aiment profondément en fait. Ça nous a poussé dans nos retranchements finalement et puis il y a eu l'acceptation de se dire que les gens qu'on aime sont là, qu'on a tous nos défauts", confie le chanteur au micro de RTL.

À 51 ans, l'artiste a voulu raconter ses souvenirs de jeunesse, sa peur de voir ses enfants quitter la maison, la transmission, l'expérience de la vie. Pour cet album, Patrick Fiori a notamment collaboré avec Florent Pagny, qui l'a rejoint sur la scène du Grand Studio RTL pour interpréter leur titre J'y vais.

Nae en concert dans le Grand Studio

Nae, de son vrai nom Anna Linnea Södahl, est venue interpréter deux titres : Diabolo et Watermelon Sugar, une reprise d'une chanson d'Harry Styles, ancien membre des One Direction. À 33 ans, Nae a sorti son premier single Some Say. Elle est aussi très impliquée dans les organismes Star of Life et Nvak.