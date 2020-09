publié le 04/09/2020 à 19:00

Le Grand Studio RTL accueille cette semaine la chanteuse Hoshi. L'artiste a interprété plusieurs de ses titres dont Amour censure, Femme à la mer ou encore SQY.Sommeil levant, son deuxième album sorti le 5 juin dernier, est toujours une référence évidente à la culture japonaise qui la fascine. Hoshi commencera une tournée des Zéniths à partir de mars 2021.

Hoshi, de son vrai nom Mathilde Gerner, est née en 1997. Elle fait sa première apparition sur scène à l’école en réalisant une interprétation du titre Zombie des Cranberries. Cette interprétation signe le début d'une longue histoire d'amour avec un instrument : la guitare. À compter de ce jour, Hoshi développe son talent pour le chant et fait des passages dans les émissions telles que The Voice et Rising Star.

Sa carrière décolle lorsqu’elle est contactée par un manager et signe un contrat pour le label Jo and Co. C’est avec ce même label qu’elle sort son premier single le 3 mars 2017 intitulé Comment je vais faire. Pour compléter son année en 2017, elle revient avec une chanson portant le titre Ta marinière, qui cartonne et lui permet de se faire connaître .

Saam en concert dans "Le Grand Studio RTL"

Saam, c’est un artiste originaire de Lille, chirurgien-dentiste le jour et chanteur la nuit. Issu d’une famille modeste, il est élevé par deux femmes qui ont marqué sa vie et su forger son caractère : sa mère et sa grand-mère. Sa mère s’est battue pour subvenir aux besoins de sa famille et sa grand-mère l’a accueilli pendant plusieurs années afin qu’il puisse poursuivre ses études.

Bercé par le rock de Radiohead, il a découvert la chanson française avec Brassens et Brel ainsi que l’écriture réaliste des rappeurs Niska ou encore Nekfeu. C’est ainsi qu’il se positionne dans une chanson française résolument moderne avec des influences tantôt rock, tantôt urbaines.