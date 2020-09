publié le 11/09/2020 à 18:30

Le Grand Studio RTL accueille cette semaine le chanteur Thomas Dutronc. Il vient de sortir son album Frenchy, 4ème album studio, initialement annoncé à l’origine pour le 20 mars 2020, mais coronavirus oblige, l’album est finalement sorti le 19 juin dernier et est déjà disque d’Or. Frenchy est composé de standards de la chanson française et du jazz, il inclut des collaborations avec Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons, Youn Sun Nah, Stacey Kent ou encore Jeff Goldblum.

Pour ce Grand Studio du 12 septembre 2020, il nous interprète C'est si bon, Get Lucky, Plus je t’embrasse, La belle vie et l'un de ses grands tubes, l'incontournable J’aime plus Paris extrait de son album de 2007, Comme un manouche sans guitare.

Vous pourrez applaudir Thomas Dutronc en concert les 2 et 3 octobre prochains à La Cigale, des concerts qui affichent déjà complet. En raison du contexte sanitaire, pas d'autres dates ont été programmées pour l'heure.

Barry Moore en concert dans "Le Grand Studio RTL"

Barry Moore nous interprète The Tide et Ain't No Sunshine. Musicien auteur-compositeur irlandais néen 1990 à Londres, il est encore un enfant lorsqu’il plaque ses premiers accords sur la guitare de son père, alors musicien dans les clubs du nord de Dublin. À 10 ans, il est catapulté à San Francisco en Californie, une terre qui l'inspire et le pousse clairement vers la musique. Artiste du label Spookland Records, il enregistre actuellement son premier album épaulé par Maxim Nucci (Yodélice) qui sera dans les bacs en 2021.