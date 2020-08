publié le 28/08/2020 à 17:30

Le Grand Studio RTL fait sa rentrée avec Benjamin Biolay. L'artiste est venu interpréter 5 titres sur la scène dont Comment est ta peine ? et Où est passé la tendresse ?, extraits de son neuvième album Grand Prix.

Grand Prix, c'est une heure jouissive où Benjamin Biolay réussit, peut-être, pour la première fois à faire cohabiter sur un même disque grandes chansons intimes et morceaux qui vous attrapent en quelques secondes. L'artiste expliquait au micro de RTL qu'il a besoin "d'une émotion forte" pour déclencher un album, "il faut quelque part que ces émotions fortes aient cicatrisé (...) Mais, c'est lorsqu'on écrit qu'on se rend compte qu'on est légèrement ébréché".

Benjamin Biolay a moins peur de faire un tube et de parler de lui. En résulte un disque majeur à l'orée de ses vingt ans de carrière. Si Comment est ta peine est dansante, c'est aussi parce que "danser ça donne espoir, ça rend heureux, ça fait vivre", explique encore l'artiste à RTL, qui confie "J'adore danser. Je transforme tous les soirs mon tour-bus en discothèque. Après les concerts, c'est un truc exutoire de danser, même dans un espace exigu".

Tsew The Kid en concert dans "Le Grand Studio RTL"

Né à Paris en 1996, Tsew The Kid a grandi dans une famille de musiciens. Il se fait connaître du grand public en postant ses productions. En 2017, fort de son succès grandissant, Tsew The Kid arrête ses études pour se lancer pleinement dans la musique. Il sort son premier EP en 2018, avant d'annoncer la sortie de son premier album Diavolana en 2019. Sur la scène du Grand Studio RTL, Tsew The Kid a interprété deux titres : Wouna et Si je pars ce soir.