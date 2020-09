publié le 18/09/2020 à 18:03

Le Grand Studio RTL accueille cette semaine le chanteur Cali. Pour cette émission du 19 septembre 2020, il nous interprète Je dois encore vivre, Viens avec moi, Cavale et l'incontournable C'est quand le bonheur qui a fait sa célébrité en 2003.

Cavale, son 8ème album est sorti le 13 mars 2020, un album qui a été dédié à l'auteur-compositeur-interprète Nilda Fernandez. Clin d’œil à son deuxième roman Cavale, ça veut dire s'échapper. Un disque où le chanteur de 51 ans se réinvente. Après avoir explosé avec son rock à la française, il nous avait ému avec des disques introspectifs et épurés ces dernières années. Revoici Cali en mode pop-électro. C'est un tel aggiornamento que parfois on ne reconnait ni la voix, ni le timbre, ni le phrasé de Cali. Ce nouvel album de Cali est traversé par son adolescence. "Je ne me souviens pas avoir été aussi heureux", dit-il dans un morceau.

Cali vient de passer une semaine à la coopérative de Mai à Clermont-Ferrand et sa tournée Cavale va continuer en automne : le 27 septembre à Montbrison, 1er octobre à Lille, 3 octobre à Mordelles, 5 octobre à Vannes, 9 octobre à Limoges, 10 novembre à Perpignan et les dates parisiennes prévues en novembre ont été reportées au 30 janvier 2021.

Asaf Avidan en concert dans "Le Grand Studio RTL"

Le compositeur, guitariste et chanteur israélien, Asaf Avidan est l'autre invité du Grand studio RTL. Avec ses parents diplomates, il voyage et grandit entre les continents et les cultures, entre Los Angeles et Kingston en Jamaïque, deux terres qui l'inspirent. Il sera en tournée en mars 2021 où il sillonnera les scènes et Zénith français de Rennes à Strasbourg en passant par Paris, Nantes ou Toulouse.

Son timbre aigu particulier participe à sa notoriété et il poursuit sa carrière avec les albums Different Pulses (2012), Gold Shadow (2015) et, dans un style folk-rock teinté de blues électrique, The Study on Falling (2017).

Anagnorisis, son septième album, est sorti le 11 septembre. Ce terme évoque une notion inventée par Aristote pour désigner une "révélation", le passage de l’ignorance à la connaissance.