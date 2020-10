"Je demande des conseils à Jean-Jacques Goldman", explique Patrick Fiori

publié le 02/10/2020 à 10:44

Trois ans après l'album Promesse, Patrick Fiori est de retour, Il sort ce 2 octobre Un air de famille. L'idée est née avant la pandémie et le confinement l'a confirmé. Patrick Fiori l'a passé avec ses parents et ça été une révélation. "J'ai découvert comment vivaient mes parents parce que souvent on se voit, on a des repas, on reste l'après-midi et après ils vont faire la sieste donc on les laisse tranquille. Et j'ai compris leurs habitudes, pourquoi ils se disputaient depuis 50 ans, parce que je crois qu'ils s'aiment profondément en fait. Ça nous a poussé dans nos retranchements finalement et puis il y a eu l'acceptation de se dire que les gens qu'on aime sont là, qu'on a tous nos défauts", confie le chanteur au micro de RTL.

À 51 ans, l'artiste a voulu raconter ses souvenirs de jeunesse, sa peur de voir ses enfants quitter la maison, la transmission, l'expérience de la vie. Il s'est entouré des paroliers Marie Bastide, Bruno Guglielmi ou de son épouse Ariane Quatrefages devenue l'une de ses plumes fidèles. Il révèle que chanter les mots de son épouse a une signification différente, "surtout quand elle écrit Ma Solitude, que je ressens lorsque je finis un concert et que les gens pensent que je fais la fête dans les discothèques. Quand je sors d'un concert, je ne sais plus qui je suis. Je me reçois une vague d'amour, ce n'est pas simple de sortir de ça".



Une nouvelle collaboration avec Jean-Jacques Goldman

Dans son nouvel album, Patrick Fiori retrouve aussi Jean-Jacques Goldman puisque le retraité le plus populaire de la chanson française est aux crédits de tous ses albums depuis 2002. Patrick Fiori est ainsi l'artiste qui a le plus chanté du "JJG" après Céline Dion. Cette fois, Jean-Jacques Goldman lui a ciselé un texte sur l'époque et le monde d'avant pour la chanson Nous ne le savions pas. "Il est encore là Jean-Jacques, oui je l'appelle sur mes projets, je lui demande des conseils. Il y en a qui vous soûle quatre heures, mais lui, en quatre phrases il vous a tout expliqué, mais surtout sans aucune prétention et sans aucun jeu ou 'fait'. C'est toujours : 'Essaye et tu verras'", poursuit Patrick Fiori avant de conclure : "La puissance de Goldman elle est là : dans les mots, on peut se poser plein de questions".

> Nous ne le savions pas