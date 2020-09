publié le 25/09/2020 à 18:30

Le Grand Studio RTL accueille cette semaine Kimberose, Clou et Nach. Chacune des artistes a interprété deux titres pour cette émission du 25 septembre 2020.

C'est Kimberose qui a démarré l'émission avec Back on my feet, son nouveau titre sorti le 24 septembre dernier. Le groupe a aussi interprété I'm Sorry, extrait de leur premier EP, It's probably Me. Kimberose dévoilera son prochain album en janvier 2021.

Passée par la Nouvelle Star en 2013, Kimberose a bénéficié d'un petit coup de pouce de l'actrice Diane Kruger, qui en a fait la promotion sur son compte Instagram. Son timbre de voix si particulier, lui vaut souvent d'être comparée à des légendes de la soul, comme Nina Simone ou Amy Winehouse. "On me le disait, mais le plus dur c'est d'y croire. Ce sont des comparaisons qui me flattent énormément", confiait la chanteuse au micro de RTL.

Clou en concert "Le Grand Studio RTL"

Clou, de son vrai nom Anne-Claire a sorti son premier album Orages, le 18 septembre dernier. Sur la scène du Grand Studio RTL, Clou a interprété Comme au cinéma et Si t'étais moi. Enfin, Nach (Anna Chedid) dont le troisième album Piano voix sortira le 9 octobre prochain, a interprété Imagine et La nuit je mens, reprenant ainsi le titre culte d'Alain Bashung.