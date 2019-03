publié le 15/03/2019 à 18:16

D'origine arménienne, Patrick Fiori, de son vrai nom Patrick Chouchayan, s'est fait connaître du grand public pour la première fois en 1998 sur la scène de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Il y interprétait Phœbus, le prétendant d'Esmeralda, joué par Hélène Ségara.



Depuis ce spectacle, l'artiste a fait du chemin et sort aujourd'hui son onzième album, Promesse. Après la première version sortie en 2017, le disque a été réédité le 22 février 2019 dans une version collector dans lequel on retrouve trois titres inédits et les coulisses de sa tournée.

Sur la scène du Grand Studio RTL, le musicien de 49 ans nous offre six titres. Et à ses côtés, il s'entoure du groupe Philippine et Théo ainsi que de l'artiste Seemone. À noter qu'il est en tournée depuis le 2 mars 2019 et sera notamment en concert le 22 mars au Zénith de Caen, le 7 avril au Zénith de Dijon et terminera par Marseille au Cepac Silo le 27 avril prochain.

"Promesse", l'album de Patrick Fiori

Également dans "Le Grand Studio RTL"

D'un côté, nous avons Philippine, 23 ans, une fan de Vianney et de Calogero originaire du Havre. De l'autre, il y a Théo, un jeune guitariste de 21 ans qui a grandi à l'île Maurice. Et à eux deux, ils forment le duo Philippine et Théo. S'ils ont tous les deux été vu lors du télé-crochet The Voice, ils ne se sont rencontrés que plus tard sur une petite scène parisienne.



Un duo uni dont les voix et les instruments s'entremêlent à la perfection. Ils écrivent et composent l'ensemble leur chanson avec une singularité, l'amour des mélodies d'un autre temps.



Sur la scène du Grand Studio de RTL, le groupe a interprété deux titres, L'Anamour et Salut les amoureux. Le premier album de Philippine et Théo sortira au printemps 2019.

"Salut les amoureux", le single de Philippine et Théo



C'est dans une autre émission que la chanteuse de 21 ans a été découverte. Léa Simoncini, alias Seemone a été révélée lors de Destination Eurovision en 2019. Arrivée sur la deuxième place du podium, juste derrière Bilal Hassani, elle avait interprété la ballade piano-voix Tous les deux.



Avec cette voix singulière, qu'elle doit à une malformation vocale, elle a enchanté le public mais aussi des artistes de référence comme André Manoukian pour qui "une voix est née".



Seemone sortira son première album au cours de l'été 2019.

GST SEEMONE Crédit : Marc Charriot

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.