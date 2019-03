Christine and The Queens - La Marcheuse (Live) - Le Grand Studio RTL

Après son album Chaleur humaine, certifié Disque de diamant en 2014, Christine and the Queen a raccourci son nom de scène sans pour autant diminuer son talent. Héloïse Letissier, dit Chris, jongle avec les mots et une identité ambiguë qui se joue du genre. Son dernier album Chris, confirme sa capacité à se renouveler tout en gardant la fraîcheur de son premier disque.



Rap, Funk ou pop, les sonorités de son nouvel album s'entrechoquent, s'affranchissant de toutes contraintes : "Chris est un disque plus assumé dans sa production, à tous les égards. Comme si l'expérience du premier album m'avait transformée en athlète de haut niveau", explique la chanteuse dans un communiqué avant d'ajouter qu'elle se retrouvait "enfin à l'air libre".

Dans les studios de Neuilly-sur-Seine, elle a interprété six titres tirés de son dernier album. Dans une chorégraphie millimétrée, les auditeurs ont pu écouter ses tant entendus La Marcheuse, Les Paradis perdus et encore Damn, dis-moi.

Son album Chris est depuis le 21 septembre 2018 dans les bacs. Après une tournée aux États-Unis et en Europe, Chris sera en concert en Australie en mars 2019 et à l'affiche des festivals We Love Green à Paris les 1er et 2 juin, aux Eurockéennes de Belfort le 7 juillet ou encore aux Vieilles Charrues (Carhaix) le 21 juillet 2019.

L'album "Chris" de Chris(tine and the Queens)

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.