publié le 14/01/2019 à 07:36

"Ensemble, ensemble, tout simplement ! Ensemble, en semble, on trace !" C'est un refrain très entraînant et positif, une tradition dans l'histoire des titres dédiés aux Restos du cœur, qui domine la chanson On trace. Zazie, Patrick Bruel, Kendji Girac, Nolwenn Leroy ou encore Patrick Fiori reprennent ensemble et séparement les paroles de cette chanson dont les premiers extraits ont été révélés le 11 janvier 2019 chez nos confrères de France Bleu.





Vianney fait une nouvelle fois preuve de générosité et d'intelligence. L'artiste de 27 ans - qui n'est pourtant pas un Enfoiré - a signé le prochain single inédit de la troupe des Restos du cœur. L'interprète de La même, n’intégrera pas pour autant la troupe, selon nos informations. C'est simplement son cadeau pour Les Enfoirés, pour la bonne cause. Un clin d’œil également à la joyeuse troupe qui avait revisité son tube Je m'en vais dans le show diffusé en mars dernier.

Le spectacle 2019 s'intitulera "Le Monde des Enfoirés". La troupe fêtera du 24 au 28 janvier prochain, à Bordeaux, les 30 ans de la première tournée de 1989. Les six concerts qui auront lieu en cinq jours sont tous déjà complets.