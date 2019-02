publié le 22/02/2019 à 17:32

Suisse d'origine, Stephan Eicher a puisé dans ses racines yéniches - groupes nomades d'Europe - pour créer un univers très personnel dans son album, Hüh !, fait de reprises de ses anciens succès. Pour cet opus, l'interprète de Déjeuner en paix s'est entouré du groupe Traktorkestar, présent dans les studios de RTL.



Douze musiciens, dont trois batteurs-percussionnistes et neuf souffleurs, accompagnent la voix rauque et reconnaissable entre mille du chanteur. Ils transforment et orchestrent les morceaux sans les dénaturer.

Les rythmes helvètes mais aussi venus tout droit des Balkans s'entrechoquent, notamment grâce au compositeur Goran Bregovic, né dans l'ancienne Yougoslavie : "En 2012, il a frappé à ma porte, alors qu'il rentrait d'Amérique du Sud. Cette rencontre m'a amené aux cuivres, conforté dans mon envie d'abandonner les cordes que j'utilisais depuis Combien de temps", explique Stephan Eicher dans un communiqué.

Sur la scène du Grand Studio RTL, le musicien de 58 ans nous offre quatre titres. Et à ses côtés, il s'entoure des artistes Kadebostany et Antoine Elie. À noter que son album est disponible dans les bacs depuis le 15 février 2019.

"Hüh !" de Stephan Eicher

Également dans "Le Grand Studio RTL"

On reste du côté de la Suisse avec le groupe Kadebostany fondé en 2008 par Guillaume de Kadebostany. Depuis 2015, la chanteuse Kristina a rejoint ce projet à la musique électronique pointue, teintée de fanfare.



Au cours de leur carrière, ils ont parcouru les quatre coins du monde, été à l'affiche des plus grands festivals du monde comme le Sziget à Budapest (Hongrie) ou Les Francofolies de La Rochelle. Ils ont aussi clôturé la Coupe du monde de football en 2018.



Sur la scène du Grand Studio de RTL, le groupe a interprété deux titres, Castle in the Snow et Mind if I Stay, tous les deux dans le top 10 de plus de 25 pays à leur sortie. Le premier album de Kadebostany est sortira au printemps 2019. Après la France, le groupe continue sa tournée dans le monde entier, en commençant en Russie le 4 avril 2019.

Kadebostany



La musique rythme sa vie depuis toujours. Tout petit déjà, Antoine Elie enregistrait des chansons sur le magnétophone de son père. Plus grand, il a fait le choix de quitter sa ville d'origine Rouen pour Paris et il se fait remarquer dans le métro avec sa reprise de Hallelujah de Leonard Cohen.



En 2017, à l'âge de 26 ans, il signe chez la maison de disques Polydor. Et un an après, il sort un EP remarqué, réalise la première partie de Kyo et passe en live dans Taratata.



Antoine Elie a sorti son premier album, Roi du silence, le 15 février 2019.

"Roi du silence", Antoine Elie

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.