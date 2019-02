publié le 15/02/2019 à 17:43

Seize années ont passé depuis sa première scène, aux Francolfolies de La Rochelle. À cette époque, Corneille, bercé par le R&B de son adolescence, se fait connaître par un tube qui a marqué une génération, Parce qu'on vient de loin.



"La musique que j'aime me semble aujourd'hui plus familière, alors qu'à mes débuts, il fallait que je m'impose", a expliqué le chanteur né en Allemagne dans un communiqué. Après plusieurs années de silence, il revient avec un huitième album, Parce qu'on aime.

Une voix douce, veloutée et des sonorités qui rappellent ses débuts. Écris avec sa femme Sofia, les textes mettent en avant les relations compliquées entre les hommes. Dans son titre Tout le monde, une message d'union apparaît tout de même : "Je suis comme toi/Tu es comme moi", chante-t-il dans un refrain entraînant.

Sur la scène du Grand Studio RTL, le musicien de 41 ans nous offre six titres. Et à ses côtés, il s'entoure des artistes Jeanne Added et Roni Alter. À noter que son album est disponible dans les bacs depuis le 15 février 2019.

Corneille, "Parce qu'on aime"

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Jeanne Added, une artiste à l'allure athlétique, cheveux courts et blonds, regard bleu acier et surtout, une voix sidérante. Un spectre vocal large au service d'une électro-pop soignée, récompensé aux Victoires de la musique 2019 par le prix de l'artiste féminine et l'album rock pour Radiate, sorti le 14 septembre 2018.



Âgée de 38 ans, elle n'a enregistré son premier album qu'il y a trois ans, un âge assez rare pour éclore sur la scène musicale. "Le désir de faire est arrivé tard et sans doute que toutes les expériences que j'ai eues avant ont construit la personne que je suis et peut être la confiance dont j'avais besoin", confie la chanteuse au micro de RTL.



La tournée de Jeanne Added démarre le 15 février 2019, elle chantera le 30 mars au Zénith de Lille, le 3 avril au Zénith de Paris, ou encore le 20 juillet au Festival des Vieilles Charrues.

Jeanne Added, "Radiate"



Israélienne d'origine, Roni Alter, a sorti son quatrième album, Be Her Child Again, le 8 février 2019. Folk et jazz, son univers transporte dans des sphères envoûtantes à l'image des sonorités du groupe indie français The Do.



Le 8 février 2019, elle a été nommée dans la catégorie révélation de l'année pour son EP éponyme aux Victoires de la musique.



Roni Alter sera en tournée à partir du 15 mars 2019 au Festival Hors-Piste d'Annecy, elle se rendra ensuite au Printemps de Bourges le 18 avril et au Café de la danse (Paris) le 16 mai. Elle chantera également au Fnac Live à Paris le 6 juillet 2019.

Roni Alter, "Be her child again"

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.