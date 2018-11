publié le 09/11/2018 à 18:02

Le public a été conquis par sa prestation. Six ans après son dernier disque de chansons inédites, Patrick Bruel fait son grand retour. Son nouvel album Ce soir on sort... est paru vendredi 2 novembre 2018. Et pour l'occasion le chanteur de 59 ans a interprété six titres dans les locaux de Neuilly-sur-Seine.



Le chanteur vit une partie de l'année à Los Angeles... Et le soleil de la Californie semble avoir marqué sa musique. "Quand on se réveille tous les matins avec la radio américaine, quand on baigne dans l'urbain, ça peut influencer", reconnaît Patrick Bruel. Mais l'album a été réalisé en grande partie en France avec diverses directions.

Trois ans après son hommage à Barbara, l'interprète de Qui a le droit... revient avec quinze chansons et une proposition artistique audacieuse. Il prend le risque de surprendre, de déplaire. Le son est plus synthétique, quelques boucles électro s'invitent dans une bonne moitié du disque, elles colorent vos mots sans dénaturer le propos. C'est en cela une véritable réussite, un disque d'aujourd'hui avec son ADN.

Un nouveau disque engagé

Un disque plus citoyen que les précédents, plus engagé aussi. L'un des sommets s'intitule Ce soir on sort. C'est la chanson qui donne son nom au disque et dont il signe les paroles. Elle est directement inspirée par les semaines qui ont suivies les attentats de novembre 2015, à Paris.



Patrick Bruel débutera le 12 février 2019 une nouvelle tournée marathon. Quatre Palais des Sports déjà complets en février. Une visite de tous les Zéniths et un nouveau défi : une date à Paris La Défense Arena, le 6 décembre 2019.

"Ce soir on sort...", le nouvel album de Patrick Bruel

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Il y a encore un an, Kimberly Kitson Mills était élève infirmière, occupée à faire des prises de sang aux urgences. Après un premier EP en 2017 c'est avec son groupe Kimberose (Kimber ose), qu'elle sort son premier album en mars 2018, intitulé Chapter One. Un véritable album soul, totalement en Anglais, la langue de son père.



La jeune femme de 27 ans nous a fait le plaisir de chanter les titres Strong Woman et Smile avec son groupe. Kim chantera sur scène lors de la dernière représentation à Paris du spectacle de Patrick Timsit - adaptation du livre d'Albert Cohen : Le livre de ma mère - à l'Opéra Comique, pour une représentation exceptionnelle au profit du Samu Social le 20 janvier 2019.

"Chapter One" est sorti le 16 amrs 2018 Crédit : Label 6&7



Elle a fait sensation lors de son passage sur la scène du Grand Studio RTL. Nawel Ben Kraïem a interprété ses chansons Dérangés et Mer promise. La jeune femme est arrivée en France à l’âge de 16 ans. Originaire de la Tunisie, elle propose une "poésie urbaine pop". Ses inspirations viennent des quatre coins du monde : Maghreb, Moyen-Orient, qu'en Europe et Amérique du Nord. En véritable citoyenne du monde, Nawel Ben Kraïem chante en plusieurs langues.



C'est Pascal Obispo qui la repère en 2015. Il lui présente Pierre Jaconelli qui produira son EP Navigue l'année suivante avec lequel elle remportera Mon Premier Grand Studio à RTL. En septembre 2018 elle publie son nouvel EP, baptisé Par mon nom et fait la première partie de Slimane sur trois dates en novembre. Son album est prévu pour l'année 2019.

L'EP "Par mon nom" est sorti le 28 septembre 2018 Crédit : Capitol

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.