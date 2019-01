Kimberose en lice pour l'Album RTL de l'année avec "Chapter One"

publié le 29/10/2018 à 09:19

Il y a encore un an, Kimberly Kitson Mills était élève infirmière, occupée à faire des prises de sang aux urgences. Après un premier EP en 2017 c'est avec son groupe Kimberose (Kimber ose), qu'elle sort son premier album en mars 2018, intitulé "Chapter One". Un véritable album soul, totalement en Anglais, la langue de son père.

"D'aussi loin que je me souvienne cela a toujours été un rêve", a confié la chanteuse au micro de RTL. Passée par la "Nouvelle Star" en 2013, elle a bénéficié d'un petit coup de pouce de l'actrice Diane Krüger, qui en a fait la promotion sur son compte Instagram. Son timbre de voix si particulier, lui vaut souvent d'être comparée à des légendes de la soul, comme Nina Simone ou Amy Winehouse. "On me le disait, mais le plus dur c'est d'y croire. Ce sont des comparaisons qui me flattent énormément".

À 27 ans Kimber ose sauter le pas, avec ce "Premier Chapitre". "J'écrivais beaucoup de nouvelles, des choses un peu fantaisistes. Je m'échappais grâce à ça mais l'écriture de chansons est venue assez tard. C'est avec ce projet que j'ai vraiment écrit mes premières chansons", nous dit la chanteuse.



Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2018 ? Du 29 octobre jusqu'au 11 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.

