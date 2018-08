publié le 31/08/2018 à 18:31

Le public a littéralement vibré lors de leur venue. Les deux chanteurs du groupe Boulevard des airs, Laurent Garnier et Sylvain Duthu, ont interprété six chansons dans le Grand Studio RTL, diffusé samedi 1er septembre à partir de 15 heures.



Le groupe originaire de Tarbes (Hautes-Pyrénées), qui s'est formé en 2004, livre une prestation époustouflante avec les morceaux Bruxelles (plus de 16 millions de vues sur YouTube), Si la vie avance et Emmène-moi.

Leur quatrième album, Je me dis que toi aussi, sorti le 31 août 2018, dans lequel Vianney figure, est une véritable réussite. Le disque, enregistré entre Tarbes et Bruxelles, comporte 11 titres, beaucoup plus teinté d'électro-pop que leurs précédents projets.

Boulevard des airs sillonnera les routes de France à partir du 21 février 2019. Le groupe donnera une date exceptionnelle dans la capitale, le 20 mars 2019, à l'Olympia.

"Je me dis que toi aussi" est le 4e album de Boulevard des airs Crédit : HK CORP

Également dans "Le Grand Studio RTL"

La chanteuse Hoshi (signifie "étoile" en japonais) illumine le Grand Studio RTL avec ses chansons Femmes à la mer et Ta marinière (plus de 20 millions de vues sur YouTube). À tout juste 21 ans, Mathilde Gerner connait un succès fulgurant.



C'est sur internet que la jeune femme se fait connaître. Elle apparaît en 2014 dans l'émission Rising Star sur M6, où elle fait forte impression. Son premier album Il suffit d'y croire est sorti le 23 mars 2018.

"Il suffit d'y croire" est le premier album de la chanteuse Hoshi Crédit : PIAS/Belgium

Enfin, Alpha Blondy enchante le public avec ses titres Life et Sweet Fanta Diallo. À 65 ans, le chanteur ivoirien fait un retour tonitruant avec son album Human Race.



L'artiste, aux 65 millions de disques vendus dans le monde, est très engagé dans ses chansons. Il est d'ailleurs ambassadeur de l'ONU pour la paix en Côte d'Ivoire.

"Human Race" est le nouvel album d'Alpha Blondy Crédit : Wagram Music / W Lab

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.