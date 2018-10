publié le 26/10/2018 à 16:57

Sa venue sur la scène du Grand Studio RTL a charmé le public. Louane a interprété pas moins de six titres issus de son dernier album, baptisé sobrement Louane, paru en novembre 2017. L'album est un véritable carton puisque seulement un mois après sa sortie il est devenu disque de platine avec plus de 100.000 exemplaires vendus. Un tour de force que seule la jeune femme arrive à réaliser.





En quatre ans, elle a cartonné dans La Famille Bélier, vu par plus de sept millions de Français en salles, rôle qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin. Puis, a sorti un premier album vendu à 1.5 million d'exemplaires. Un disque récompensé par la Victoire de l'album révélation de l'année.

Dans son nouveau disque, la production est éthérée. La voix gagne en relief. On découvre un petit grain qui donne parfois quelques frissons. Elle s’est entourée d'un casting prestigieux d'auteurs compositeurs. Des plumes d'artistes confirmés comme Benjamin Biolay ou Julien Doré. Ainsi que de paroliers de sa génération à l'instar de Tim Dup ou Vianney.

La jeune artiste de 22 ans est actuellement en pleine tournée dans toute la France. Il sera possible d'aller l'applaudir le 27 octobre 2018 à Metz, au Palais omnisports Les Arènes, le 9

novembre à Limoges, au Zénith ainsi que le 15 décembre à Limoges, au Zénith.

"Louane" est sorti le 10 novembre 2018 Crédit : Universal

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Son univers est fascinant. LP nous a fait le plaisir d'interpréter deux titres en live, parmi lesquels : Recovery et Lost On You. L'artiste de 37 ans a su séduire un très large public avec son album Lost On You, sorti en 2016. Le succès est tel que celui-ci se vend à plus de 250.000 exemplaires, il est certifié disque de platine.



Très discrète, LP avait longtemps travaillé dans l'ombre des plus grands et s'était déjà faite connaître en collaborant avec les plus grands artistes internationaux, tel que Rihanna, Rita Ora ou bien encore Christina Aguilera. Récemment, c'est la chanteuse Mylène Farmer qui a eu coup de foudre pour l'interprète de Girls Go Wild. Les deux femmes ont collaboré sur le morceau N'oublie pas.



Son prochain album, baptisé Heart To Mouth, est prévu pour le 7 décembre 2018.

LP dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Très jeune et pourtant si mature. Angèle, star d'internet, avec ses plus de 40 millions de vues sur YouTube, a fait vibrer les studios de Neuilly-sur-Seine. Son premier album, Brol [référence à la ville de Bruxelles, ndlr] est une véritable réussite. C'est un bonbon sucré et piquant qui permet à la chanson française de poursuivre sa mue. Son image est très travaillée, tout comme ses clips vidéo. Elle affûte un discours dans sa musique féministe, sophistiquée et percutante.



Elle écrit ses paroles, compose ses propres sons et propose une esthétique graphique qui lui ressemble, à la fois directe et percutante. La jeune artiste de 22 ans sera le 23 novembre au Trianon, à Paris, le 15 décembre au Moulin, à Marseille ainsi que les 12 et 13 mars 2019 à l'Olympia, à Paris.



"Brol" est le 1er album d'Angèle Crédit : Angèle VL Records

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.