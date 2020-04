Céline Dion, lors du concert "One World, Together At Home", samedi 18 avril

publié le 19/04/2020 à 11:59

L'initiative de Lady Gaga n'a pas manqué de connaître un succès fou. En pleine pandémie mondiale du coronavirus, la chanteuse américaine a organisé un grand concert virtuel et solidaire, intitulé One World: Together At Home, ce samedi 18 avril 2020. Cet évènement musical, diffusé partout dans le monde en live sur des plateformes et réseaux sociaux mais aussi certaines chaînes de télévisions, dont W9, avait pour principal but de soutenir les personnes soignantes, qui sont en première-ligne durant cette crise sanitaire.

Sous la houlette de nombreuses célébrités musicales comme le groupe The Rolling Stones, le chanteur de Coldplay Chris Martin, Céline Dion, John Legend ou encore Andrea Bocelli et Paul McCartney, l’événement a duré plus de huit heures et permis de récolter 35 millions de dollars pour le fonds de recherche du Covid-19 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En France, décalage horaire oblige, le concert n'a débuté qu'à 2h du matin, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril. Au total, ce sont plus de 70 artistes qui se sont succèdés avec également des acteurs comme Matthew McConaughey et Sarah Jessica Parker et des sportifs comme la footballeuse américaine Megan Rapinoe ou le pilote britanniqueLewis Hamilton. La rédaction de RTL vous propose de revivre les meilleurs moments de "One World: Together At Home".

1. "The Prayer" avec Céline Dion et Andréa Bocelli

Plus de 20 ans après avoir écrit leur chanson The Prayer, Céline Dion et Andréa Bocelli ont remis le couvert en s'associant avec Lady Gaga et John Legend mais aussi le pianiste chionois Lang Lang, lors de ce concert.

> The Prayer avec Céline Dion et Andréa Bocelli au concert "One World: Together At Home" Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Youtube Global Citizen | Date : 19/04/2020

2. "Lady Madonna" de Paul McCartney

L'ancien membre des Beatles s'est rappelé à son bon souvenir en reprenant le titre du groupe de rock iconique, datant de 1968.

> Lady Madonna de Paul McCartney au concert "One World: Together At Home" Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Youtube Global Citizen | Date : 19/04/2020

3. "I'm Still Standing" d'Elton John

Pour soutenir les personnels soignants lors de ce concert, Elton John a repris l'un des principaux morceaux qui a fait son succès : I'm Still Standing, qu'il a écrit en 1983.

> I'm Still Standing d'Elton John au concert "One World: Together At Home" Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Youtube Global Citizen | Date : 19/04/2020

4. "People" de Jennifer Lopez

Lors de ce concert "One World: Together At Home", Jennifer Lopez s'est mise en évidence avec son célèbre titre People. À 50 ans, la célèbre chanteuse américaine n'a rien perdu de sa superbe.

> People de Jennifer Lopez au concert "One World: Together At Home" Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Youtube Global Citizen | Date : 19/04/2020

5. "Soon You’ll Get Better" de Taylor Swift

Taylor Swift a opté quant à elle pour une sobre interprétation au piano de sa musique Soon You’ll Get Better, au grand bonheur des millions de téléspectateurs confinés.

> Soon You'll Get Better de Taylor Swift au concert "One World: Together At Home" Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Youtube Global Citizen | Date : 19/04/2020