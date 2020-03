publié le 12/03/2020 à 03:33

Céline Dion ne se produira pas comme prévu ce mercredi 11 mars à Washington, ni le vendredi 13 mars à Pittsburgh. La chanteuse souffre d'un rhume et est donc contrainte de reporter ces deux dates aux 16 et 18 novembre prochains.

"Lundi soir, un jour après avoir enchaîné six concerts à New York, Céline a commencé à ressentir les symptômes d'un rhume. Symptômes qui ont persisté mardi. Ses médecins lui ont conseillé de se reposer les cinq ou sept prochains jours", est-il précisé dans le communiqué posté sur Facebook.

"Je suis tellement désolée de décevoir mes fans de Washington DC et Pittsburgh. J'espère que tout le monde comprend", a pour sa part réagi la chanteuse, qui devrait retrouver la scène dès le 24 mars à Denver, et poursuivre son Courage World Tour (elle sera en France, dans la grande salle de Paris La Défense Arena, pour six concerts fin juin-début juillet).

Testée négative au coronavirus

Déçus, les fans ont exprimé leur soulagement quand l'équipe de Celine Dion a confirmé qu'elle avait été testée négative au coronavirus : "Après avoir fait des tests, les médecins ont conclu que son virus n'était pas lié au Covid-19."