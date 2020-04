publié le 19/04/2020 à 10:00

Même les concerts les plus mythiques n'avaient pas réussi une telle performance. Des dizaines de stars s'étaient donné rendez-vous pour un concert caritatif à distance, période de confinement oblige, dans la nuit de samedi à dimanche. Initié par Lady Gaga l'événement retransmis en direct dans le monde entier a permis de récolter quelque 35 millions de dollars (plus de 32 millions d'euros) pour aider différentes organisations impliquées dans la gestion de la crise du coronavirus.

Le concert a été l'occasion de découvrir les stars jouant depuis chez elles, dans l'intimité de leurs salons, comme de nombreux musiciens qui se sont mis à donner des concerts privés sur les réseaux sociaux, depuis leur cuisine ou leur terrasse.

De nombreuses célébrités avaient répondu à l'appel, dont Taylor Swift, les Rolling Stones, Billie Eilish, Elton John, Jennifer Lopez, Celine Dion, Paul McCartney ou encore Stevie Wonder. D'une durée de plus de 8 heures, le concert restera sans aucun doute dans l'histoire.

Initié par la chanteuse Lady Gaga, le concert mondial virtuel One World: Together At Home ("Un monde, ensemble chez soi"), soutenu par le mouvement Global Citizen en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, se voulait un "cri de ralliement" en faveur des soignants et des ONG locales.