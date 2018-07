"La Famille Bélier" : "Louane doit tout à mes enfants", confie le producteur

publié le 23/07/2018 à 12:18

C'est la comédie familiale qui a marqué l'année 2014. La Famille Bélier aborde le thème de la vocation artistique et du métier d'agriculteur. Paula Bélier (Louane), poussée par son professeur, se découvre une passion pour le chant et décide de se lancer dans la préparation du concours de Radio France. Un choix qui ne plaît pas à ses parents, Gigi Bélier (Karin Viard) et Rodolphe Bélier (François Damiens), qui craignent l'éloignement de leur fille avec laquelle ils entretiennent une relation particulière. Tous les deux atteints de surdité, ils ont en effet besoin de Paula, leur interprète au quotidien.



Avec six nominations au César (dont celle du meilleur film) et la récompense ultime pour Louane Emera, celle du César du meilleur espoir féminin, la comédie produite par Philippe Rousselet a rassemblé plus de 7,5 millions de spectateurs. Une réussite que le producteur explique par une raison bien particulière. "Louane doit réellement son rôle, au tout départ, à mes enfants qui étaient des fans absolus du programme The Voice" confie-t-il.

La comédie française va maintenant franchir l'Atlantique puisqu'un remake américain devrait sortir en 2019.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce lundi 23 juillet

La chanteuse Amel Bent, dont le retour musical est prévu à l’automne 2018, s'est confiée sur son parcours d'artiste et raconte de nombreux souvenirs. " Je disais à mes copines, regardez, j'ai la même voix que Madonna (...) ça a commencé par du mimétisme" explique-t-elle.



Enfin, l'écrivain Gallois, Ken Follett, raconte la genèse de sa célèbre saga de romans historiques. "J'aime les romans de suspense et surtout ceux d'histoire, je me suis dit que j'allais mélanger les deux" déclare-t-il au micro de RTL.