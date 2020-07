VIDÉO - Taylor Swift fait son grand retour musical avec son nouvel album "Folklore"

publié le 24/07/2020 à 09:18

"TayTay" est de retour ! Un an après Lover, Taylor Swift a dévoilé le 24 juillet à minuit son huitième album intitulé Folklore. Composé de 16 titres, il a été produit pendant le confinement, comme l'explique la star aux millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux.

"Pendant le confinement, mon imagination s'est déchaînée et cet album en est le résultat, une collection de chansons et d'histoires qui coulaient tel un torrent de conscience. Prendre un stylo était ma façon de m'évader dans la fantasy, l'histoire et les souvenirs. J'ai raconté ces histoires au meilleur de ma capacité, avec tout l'amour, l'émerveillement et la fantaisie qu'elles méritent. Maintenant, c'est à vous de les transmettre. Folklore est maintenant disponible", écrit Taylor Swift en illustrant son texte par une séance photo en noir et blanc.

Dans la foulée, "TayTay" a aussi dévoilé le clip de Cardigan, un voyage onirique au piano dans une forêt enchantée, un voyage qui pourrait rappeler celui de Wendy au Pays Imaginaire.