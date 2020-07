Dominic Sonic, figure de la scène rock rennaise des années 80, est mort

publié le 24/07/2020 à 07:42

Dominic Sonic, chanteur et musicien, figure de la scène rock rennaise des années 80, est décédé le 23 juillet 2020 à 56 ans. C'est son tourneur qui a annoncé la triste nouvelle. L'artiste est mort à Pantin (Seine-Saint-Denis) des suites d'une longue maladie.

Né en Dinan (Côtes-d'Armor) en 1964, Dominic Sonic a partagé la scène, entre autres, avec Étienne Daho ou Marquis de Sade. Il avait un groupe punk, les Kalashnikov, créé après sa sortie du lycée et reformé le temps d'une soirée en 2011.En près de 40 ans de carrière, Dominic Sonic a publié six albums, de Cold Tears en 1989, à Vanités#6 en 2015, ainsi qu'une dizaine de Singles et d'EPs. Son dernier album va "paraître très prochainement", a précisé son tourneur à l'AFP.

Il avait été aussi Jury du tremplin des Jeunes Charrues de 1996 à 2013, et avait participé deux fois au festival breton en 2014 et 2016. Les Vieilles Charrues lui ont d'ailleurs rendu hommage dans un message sur Twitter : "Il était aussi et surtout un grand ami des Vieilles Charrues. Kenavo Dominic..." L'artiste a aussi réalisé des concerts pour d'autres festivals tels les Transmusicales et les Francofolies de La Rochelle.

> Dominic Sonic - Miracles