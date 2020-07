VIDÉO - "Y'avait pas qu'Anissa" : l'ex petit-ami de Wejdene contre-attaque

publié le 23/07/2020 à 14:58

Tout le monde a ex gênant ou gênante et Wejdene ne fait pas attention. Avec son titre Anissa, déjà certifié Single d'or, elle raconte comment son ex petit-ami l'a trompée avec sa cousine Anissa, mais qu'elle l'a quitté dans la foulée.

Profitant du succès de Wejdene, qui prépare un album "prochainement", l'ancien petit ami, nommé Chiro, a sorti le 17 juillet dernier Y'AVAIT PAS QU'ANISSA ( Réponse officiel de l'ex à Wejdene - Anissa ). Des fautes dans le titre et un clip copier-coller sur celui de Wejdene, qu'il tourne en dérision et en se vantant d'avoir trompé la jeune femme plus d'une fois et pas qu'avec la fameuse Anissa.

"Ramène ton grand frère ensuite on verra ça. Toi t'es hors de ma vue, je compte sur ma thune et ma plume", chante entre autres l'artiste aux 8.000 abonnés sur YouTube, parodiant ainsi le refrain d'Anissa :"Tu prends tes caleçons sales (sales). Et tu hors de ma vue (ma vue). J'ai appelé mon grand frère. Et il vient t'à'l'heure". Un déballage de linge sale en public et en musique et dont les fans attendent la suite avec impatience. "Vivement le titre 'la réponse du grand frère de Wejdene'", commente un internaute, tandis qu'une abonnée écrit : "Moi j'attends le clip d'Anissa car elle prend chère la pauvre".