et Steven Bellery

publié le 06/07/2020 à 13:08

Ennio Morricone, monstre sacré de la musique est décédé à 91 ans dans la nuit du 5 au 6 juillet 2020. Avec une carrière de plus de 70 ans, Ennio Morricone a composé plus de 500 musiques de films dont les célèbres bandes originales d'Il était une fois en Amérique, Les Huit Salopards ou encore Le Bon, La Brute et le Truand.

Sur RTL, Calogero a tenu à rendre hommage à Ennio Morricone. "J'ai pris, comment dire, une claque ce matin (...) Ma musique n'aurait jamais été la même sans lui", démarre Calogero, ému. "C'est un géant, un génie absolu (...) J'ai l'impression de perdre quelqu'un de ma famille en fait", poursuit-il.

"J'ai appris la musique avec sa musique sur des films, étonnamment des films français avec La banquière, I comme Icare, que je mettais souvent avant de monter sur scène. Chaque fois que je fais des concerts, je mets tout le temps une musique de Morricone, c'est comme un code pour moi, comme un porte-bonheur", qui ouvre à chaque fois l'arrivée de l'interprète d'En apesanteur. "Je suis très ému ce matin", conclut Calogero.