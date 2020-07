Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"'Unfollow the rules' est un disque heureux de moitié de vie", confie Rufus Wainwright

publié le 08/07/2020 à 11:30

C'est le retour de Rufus Wainwright. Il publiera vendredi 10 juillet Unfollow The Rules. Il revient - à pas de velours - avec quatorze morceaux, classiques et classieux, de la pop chic.

Cet album a été conçu en trois actes et enregistré dans le studio de ses débuts. Ce qui explique peut-être son côté retour aux sources. Lyrique. Emphatique. Sophistiqué. Rufus Wainwright y explore pourtant de nouvelles interrogations : le besoin de ne pas toujours suivre les règles, son envie de romantisme, la paix intérieure ou encore la joie de la paternité. "Je pense que c'est un album de milieu de vie et je dis ça d'une manière très positive, pas comme la crise de la quarantaine. C'est plus un disque qui embrasse les cadeaux de cet âge pivot (...) Je crois que j'ai beaucoup de gratitude c'est un disque heureux de moitié de vie", explique-t-il.

C'est son premier album de chansons inédites depuis huit ans ! Il a préféré - ces dernières années - mettre en musique des sonnets de Shakespeare ou renouer avec l'opéra. Une parenthèse revigorante pour le chanteur.

> Rufus Wainwright - Damsel In Distress (Official Music Video)