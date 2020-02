VIDÉO - Oscars 2020 : Elton John fait le show sur "I'm gonna love me again"

Elton John interprète "I'm gonna love me again" (Rocketman) - Oscars 2020

publié le 10/02/2020 à 10:49

La prestation d'Elton John était attendue pour les Oscars 2020. Nommée dans la catégorie de la Meilleure chanson originale pour I'm gonna love me again, la star britannique a interprété ce titre sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles.

Seul sur scène devant à un immense piano rouge, Elton John a réalisé un show de plus de trois minutes, qui a fait danser les stars des Oscars 2020 sur leurs sièges. Il était accompagné de choristes et d'un clip coloré, comme dans le générique de Rocketman, le film qui retrace les débuts de sa carrière. Il est incarné à l'écran par Taron Egerton, découvert dans Kingsman : Services secrets (2015). Après avoir remporté l'Oscar de la Meilleure chanson originale, Elton John a eu beaucoup de mal à retenir ses larmes en arrivant sur la scène. Les spectateurs et les spectatrices ont pu le voir se mordre les lèvres pour contenir son émotion.

C'est donc Bernie Taupin, son ami et compositeur depuis 53 ans, qui a démarré le discours de remerciement. "Cela justifie 53 ans de carrière et d'abnégation", déclare-t-il dans un sourire, soulignant une nouvelle fois les cinq décennies de collaboration et d'amitié entre les deux hommes. "Cet Oscar est pour Bernie, sans lui je ne serai personne. Il a démarré ce voyage et 53 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble (...) Je suis si heureux pour Bernie, je l'aime tellement", a ensuite expliqué la star britannique dans la salle de presse des Oscars.