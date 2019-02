publié le 19/02/2019 à 12:39

C'est une performance d'acteur mais aussi de chanteur que promet Dexter Fletcher dans son nouveau biopic Rocketman. Après avoir travaillé sur Bohemian Rhapsody avant de quitter le projet en cours de route, le réalisateur britannique va se faire les dents sur la carrière de l'autre monument musical du royaume : Sir Elton John.



Pour entrer dans la peau du jeune et talentueux Reginald Dwight, alias Elton John, le réalisateur a fait appel à Taron Egerton, révélé au grand public dans la saga d'espionnage Kingsman et vu dernièrement dans la peau de Robin des Bois. Le casting de ce film compte d'autres visages bien connus comme Jamie Bell (Billy Elliot), Richard Madden (Game of Thrones) ou encore Bryce Dallas Howard (Jurassic World). Ils incarneront respectivement le parolier du chanteur, son producteur et sa mère.

Naturellement, ce qui sera le plus intriguant dans ce biopic ce sera de voir à quel point Taron Egerton arrivera à se glisser sous la peau du chanteur, surtout lorsque celui-ci est encore vivant et qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Elton John a travaillé avec le jeune acteur lors du tournage de Kingsman 2 donc une certaine confiance est installée entre les deux hommes. Taron Egerton ne se cachera pas derrière une bande-son, il chante lui-même les chansons de l'artiste. "Elton m'a dit qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un reprendre ses chansons aussi bien que Taron", a rapporté le producteur musical Giles Martin dans une vidéo promotionnelle du film dévoilée le 19 février 2019. Voilà de quoi rassurer les fans.

L'affiche officielle du film, signée David LaChapelle, a aussi été dévoilée le même jour.

> Rocketman (2019) - Taron Egerton is Elton John in ROCKETMAN - Paramount Pictures