VIDÉO - "À côté de toi" : les Enfoirés dévoilent leur nouveau clip

publié le 17/02/2020 à 15:44

Une semaine après la sortie de leur chanson, les Enfoirés ont sorti un clip pour leur nouvel hymne À côté de toi ce lundi 17 février. Slimane, Zazie, Amel Bent, Kad Merad, Mimie Mathy, Jenifer... Toute la bande d'artistes est présente pour entonner la chanson composée par les membres du groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz.

Dans ce clip aérien, on peut voir les artistes lancer le célèbre cœur des Enfoirés dans les airs. Accrochés à des ballons, les logos s'élèvent dans le ciel de Paris pour survoler de nombreux paysages, de la mer à la montagne. Ces cœurs semblent être une allégorie des actions menées par l'association auprès de personnes défavorisées.

En fin de clip, apparaissent les chiffres clés de l'association, qui a accueilli 900.000 personnes dont 30.000 bébés. Elle compte 2013 centres d'activités et 73.000 bénévoles, et a distribué 133,5 millions de repas.

Et parmi les artistes qui défilent, seuls ou en duo, Sylvain et Florent, les deux chanteurs de Boulevard des Airs, font une petite apparition. Les deux artistes ont succédé Vianney, qui avait composé l'hymne 2019 On trace. Dans une chanson fédératrice, les Tarbais emmènent ainsi les chanteurs à vouloir "rester là, à côté de toi".