publié le 17/02/2020 à 11:07

La France a dévoilé dimanche 16 février, depuis la Tour Eiffel, la chanson avec laquelle Tom Leeb nous représentera à l'Eurovision en mai prochain a Rotterdam aux Pays-Bas. Notre nouveau représentant devait chanter en direct depuis le premier étage du monument, mais le vent soufflait si fort, que pour des raisons de sécurité la direction de la tour a dit non. Du coup c'est un enregistrement réalisé avant hier qui a été diffusé, 3 minutes d'une balade amoureuse intitulée The Best in Me. "Je le revendique, je suis un romantique. Je chante et je compose des chansons d'amour, donc ce n'est pas à des kilomètres de ce que j'ai l'habitude de faire, raconte Tom Leeb au micro de RTL. J'aime beaucoup cette chanson, plus je l'écoute, plus je me sens bien".

C'est la deuxième fois dans l'histoire des Français que le titre de la chanson est en anglais. La dernière fois c'était avec Joël Ursull en 1990 avec White and Black composée par Serge Gainsbourg, un habitué du concours puisqu'il avait composé Poupée de cire, poupée de son, chanson victorieuse en 1965. Au tour de Tom Leeb maintenant de séduire le public... "C'est un cause, c'est presque politique, plaisante Tom Leeb. C'est une chance, une fierté, une émotion, du plaisir, du bonheur."

On doit cette chanson à deux Suédois qui ont beaucoup composé pour l'Eurovision. Ils étaient les artisans de la 5ème victoire de la Suède en 2012 avec Euphoria chanté par Loreen.. Pour Tom Leeb, ce titre au départ 100% en anglais il a été revisité par Amir pour y intégrer un peu français...

"The Best in Me est un titre qu'on comprend dans toutes les langues. C'est une accroche pour fédérer un maximum de gens. Avec des couplets en français je trouve que l'équilibre est assez juste. L'anglais permet d'ouvrir à un maximum de gens à l'international".

> The Best in Me (Eurovision France 2020)