VIDÉO - Pascal Légitimus évoque Les Enfoirés et la reformation des Inconnus

Au programme également, un invité : le philosophe Gilles Vervish. Et un reportage demandé par Pascal Legitimus, sur "Les grands voisins", lieu culturel et solidaire installé dans l'ex hôpital St Vincent de Paul.

Pascal Légitimus était samedi 9 mars l'invité du Journal inattendu sur RTL. L'occasion pour lui d'évoquer Non à l'argent, une pièce de Flavia Coste reprise à partir du 20 mars aux Bouffes Parisiens. Il joue Richard, un gagnant du gros lot du loto qui refuse d'aller chercher son gain. Mais il a aussi été question de la reformation des Inconnus lors du spectacle enregistré à Bordeaux et diffusé vendredi 8 mars sur TF1.

INVITÉ RTL - Pascal Légitimus a évoqué son passage dans Les Enfoirés : "On était heureux d’être là". Le comédien a également parlé des Inconnus, et d'une possible reformation.

